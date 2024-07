L’équilibre entre la production et la consommation de sucre dans le monde a enregistré un excédent au cours du dernier cycle (2022-2023) et devrait également être excédentaire au cours de la saison actuelle (2023-2024), selon les données communiquées par l’entreprise allemande Südzucker AG.Chaque campagne s’étend du 1er octobre au 30 septembre. Dans sa dernière projection du bilan mondial du sucre en mars 2024, S&P Global Commodity Insights fait état d’un excédent de 0,7 million de tonnes pour la campagne sucrière 2022/23. Cela fait suite à trois années consécutives de déficit.D’une part, il y a eu une augmentation significative de la production de sucre au Brésil et en Thaïlande. D’autre part, une baisse de la production a été observée au Mexique, en Chine, dans l’Union européenne, en Inde et au Pakistan. En outre, la consommation est restée pratiquement stable. Par conséquent, le rapport entre les stocks et la consommation est resté très faible, aux alentours de 35 %.

Production et consommation de sucre

Pour la campagne sucrière 2023/24 en cours, S&P Global Commodity Insights prévoit un excédent de 5,2 millions de tonnes de sucre. Südzucker indique qu’une nouvelle augmentation de la production est attendue, en particulier au Brésil, au Pakistan, en Chine et en Europe. En revanche, une baisse est attendue en Thaïlande et au Mexique. En outre, on s’attend à une augmentation de la consommation. Ainsi, le rapport entre les stocks et la consommation devrait rester faible, juste en dessous de 38%.

Tendance

Tout au long de l’histoire, le marché international du sucre a connu des phases d’offre limitée, entraînant une augmentation des prix du sucre et des marges bénéficiaires de l’industrie. Cette situation a, à son tour, provoqué une expansion de l’industrie, entraînant une offre excédentaire et, par conséquent, une chute des prix du sucre et des marges bénéficiaires. En outre, selon la société brésilienne Cosan Limited, les prix de l’éthanol et du sucre peuvent varier pour un certain nombre de raisons, telles que