Le nombre de projets miniers tombe à 762 au Mexique

Le nombre de projets miniers au Mexique est passé de 1,218 en 2022 à 762 en 2023, répartis dans 26 États du pays. Le Mexique est un important producteur d’argent, de cuivre et d’autres minéraux. Où se trouvent les principaux projets miniers?

Sonora: 205.

Chihuahua: 92.

Durango: 95.

Selon la Chambre des mines du Mexique (Camimex):

259 projets sont en phase d’exploration.

73 sont en phase de production.

33 sont en phase de développement.

391 projets sont en cours de report.

6 opérations seraient en cours de fermeture.

Projets miniers

Sur le nombre total de projets, 522 concernent les métaux précieux, 100 les minéraux polymétalliques, 55 le cuivre, 14 le minerai de fer, 20 le lithium et le reste les autres métaux et minéraux. Cette baisse du nombre de projets est due à une politique restrictive dans l’octroi de nouvelles concessions, au rejet et/ou au retard des permis environnementaux, et aux réformes de la loi minière, où l’activité d’exploration pour la découverte de nouveaux gisements incombera à l’État par l’intermédiaire du Service géologique mexicain, avec un budget limité pour l’exploration. L’une des principales questions en suspens est la limitation de l’octroi de nouvelles concessions et de nouveaux permis, qui a eu un impact majeur sur la réduction de 48% des investissements dans les activités d’exploration, qui sont à la base de la continuité des projets existants et de l’ouverture de nouvelles mines à l’avenir.

Gisements miniers

Au Mexique, certaines activités sont réservées à l’État et, selon la Constitution, ces activités ne sont pas considérées comme des monopoles (article 28). L’État possède également des mines de sel et des gisements de minéraux dont l’exploration et l’exploitation nécessitent une concession.Pour obtenir une concession, les étrangers doivent s’installer au Mexique et signer un accord avec le ministère des affaires étrangères (SRE) dans lequel ils acceptent d’être considérés comme des nationaux et renoncent à la protection diplomatique de leur pays d’origine («clause Calvo») ; en cas de litige avec l’État mexicain, celui-ci ne peut être résolu que par les tribunaux mexicains.Dans la zone restreinte (100 km de la frontière et 50 km de la plage), aucune concession n’est accordée aux étrangers.