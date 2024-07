Le Mexique tombe à la 74e place de l’indicateur minier de l’Institut Fraser

Le Mexique est tombé à la 74e place de l’indicateur minier de l’Institut Fraser en 2023, alors qu’il était 37e en 2022.L’Institut Fraser est un groupe de réflexion canadien à but non lucratif qui se concentre sur la recherche et l’analyse des politiques publiques, y compris sur l’industrie minière.En Amérique latine, 11 juridictions ont été évaluées et le Mexique s’est classé neuvième de la région.En particulier, l’indice d’attractivité des investissements miniers de l’Institut Fraser est un classement annuel qui évalue les politiques minières de différentes juridictions dans le monde. Ces résultats sont basés sur les réponses de 293 entreprises de 86 juridictions (pays, états ou provinces) interrogées en 2023.

Indicateur minier

Cet indice prend en compte des facteurs tels que:

Stabilité réglementaire.

Sûreté et sécurité.

Infrastructure.

Législation du travail.

Clarté des politiques.

Bureaucratie.

Perception du risque politique.

Disponibilité des ressources minérales.

Investissement

Le déclin du Mexique dans l’indice d’attractivité des investissements est dû à une baisse du score de l’indice du potentiel géologique, reflétant des diminutions significatives des budgets d’exploration, ainsi que de l’indice de la politique minière, reflétant l’incertitude causée par les changements récents de la législation minière et l’absence d’une politique publique pour stimuler le secteur minier mexicain. Dans le premier cas, le score est passé de 73,5 à 37,5 points entre 2022 et 2023, tandis que dans le second cas, il est passé de 40,1 à 35,0 points.Conformément à la Constitution et aux lois mexicaines applicables, les activités d’extraction minière ne peuvent être menées que par le gouvernement ou, à défaut, par des personnes physiques ou morales mexicaines, si elles bénéficient d’une concession gouvernementale. Les investissements étrangers, y compris les participations majoritaires, dans les sociétés minières mexicaines sont autorisés par la loi mexicaine, à l’exception de l’extraction de minéraux radioactifs. En vertu de la loi sur l’exploitation minière, les entreprises privées reçoivent des concessions d’exploration pour une durée maximale de six ans et d’exploitation pour une durée maximale de cinquante ans.

Tels sont les résultats pour le Mexique: