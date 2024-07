Le Mexique renforce ses exigences en matière d’importations d’acier chinois

Le Mexique a annoncé mercredi de nouvelles exigences concernant ses importations d’acier chinois, en accord avec les États-Unis.Il appliquera également de nouvelles règles aux importations d’aluminium mexicain.Les deux mesures ont été annoncées dans une déclaration commune du président mexicain Andrés Manuel López Obrador et du président américain Joe Biden.D’une part, afin d’améliorer la transparence sur l’origine de ses importations d’acier, le Mexique exigera des importateurs d’acier qu’ils indiquent le pays de fusion et qu’ils versent des certificats d’essai. D’autre part, les importations mexicaines d’aluminium ne doivent pas contenir d’aluminium primaire dont le pays de fusion principal (le plus grand pays de fusion), le pays de fusion secondaire (le plus grand pays de fusion) ou le pays de fusion le plus récent est le Belarus, la Chine, l’Iran ou la Russie.

Importations d’acier chinois

En avril dernier, le Mexique a augmenté les droits de douane sur les importations d’acier, d’aluminium et d’autres produits en provenance de pays avec lesquels il n’a pas conclu d’accord de libre-échange. En particulier, les nouveaux droits de douane sur les importations de produits en acier et en aluminium ont atteint des fourchettes comprises entre 25 et 50%.Les importations mexicaines d’acier ont évolué comme suit au cours des trois dernières années :

2021: 28,585 millions de dollars.

2022: 33 561 millions de dollars.

2023: 34,648 milliards de dollars.

Selon le gouvernement américain, les politiques et pratiques non commerciales de la République populaire de Chine sont tout sauf équitables et ont conduit à une crise mondiale de surcapacité non commerciale qui constitue une menace existentielle pour les industries américaines de l’acier et de l’aluminium orientées vers le marché.

Aluminium

Les achats extérieurs mexicains d’aluminium ont évolué comme suit :

2021: 8,717 milliards de dollars.

2022: 11 640 millions de dollars.

2023: 9 496 millions de dollars.

En 2023, sur le total des importations mexicaines d’acier et de produits sidérurgiques, 11% provenaient de Chine.La même année, 24% des importations totales d’aluminium au Mexique provenaient de Chine.