Le Mexique diminue ses importations d’engrais en 2023 et 2024

Le Mexique a diminué ses importations d’engrais en 2023 et au premier trimestre 2024, selon les données du ministère de l’Économie.

En glissement annuel, ces achats à l’étranger ont diminué de 30 % en 2023, pour atteindre 2,459 milliards de dollars.

Le Mexique est un concurrent majeur dans l’exportation de plusieurs fruits et légumes et produit de grandes quantités de maïs, principalement pour la consommation intérieure.

Importations d’engrais

Au niveau mondial, le Mexique était le huitième importateur d’engrais en 2022, selon les dernières données disponibles.

La même année, le Mexique a atteint un record dans ses achats extérieurs de ces matières.

Qu’ils soient organiques ou inorganiques, ces produits sont ajoutés au sol pour en améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques afin de favoriser la croissance des plantes.

Quels sont les éléments nutritifs qu’ils apportent? De l’azote, du potassium, du phosphore et des micronutriments, entre autres.

En 2023, le Brésil était le premier importateur mondial d’engrais, avec des achats extérieurs de 14 661 millions de dollars.

Alimentation

CVR Partners indique que la demande mondiale d’engrais est principalement déterminée par la demande et les prix des céréales, qui sont eux-mêmes déterminés par la croissance démographique, les terres agricoles par habitant, les changements de régime alimentaire dans les pays en développement et la consommation accrue de biocarburants.

Selon l’IFA, entre 1976 et 2021, la demande mondiale d’engrais augmentera de 2% par an.

Une étude financée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) prévoit que l’utilisation mondiale d’engrais, composés d’azote, de phosphate et de potasse, augmentera de 2% d’ici 2024 pour répondre à la demande alimentaire mondiale.

Les populations des pays en développement adoptent des régimes alimentaires plus riches en protéines à mesure que leurs revenus augmentent, et cette consommation nécessite davantage de céréales pour l’alimentation animale.

À titre d’exemple, on estime que la production de blé et de céréales secondaires de la Chine a augmenté de 42% entre 2011 et 2023, mais qu’elle n’a pas réussi à suivre le rythme de l’augmentation de la demande, ce qui a conduit la Chine à augmenter ses importations de blé et de céréales secondaires de plus de 1,167% au cours de la même période, selon le département de l’agriculture des États-Unis (USDA).