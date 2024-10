Le Mexique compte 199 entités détenues ou contrôlées par le gouvernement, selon les données du ministère des finances.

Ces entités sont les suivantes:

Empresas de participación estatal mayoritaria (entreprises détenues majoritairement par le gouvernement).

Organismos descentralizados (organismes décentralisés).

Fideicomisos públicos (fiducies publiques).

Empresas productivas del Estado (entreprises productives appartenant à l’État), y compris leurs filiales productives (filiales productives appartenant à l’État).

Entités détenues ou contrôlées par le gouvernement

Les entreprises à participation majoritaire au Mexique comprennent des institutions bancaires de développement. Un exemple est le Banco del Bienestar, qui promeut l’épargne, l’innovation technologique et l’inclusion financière et de genre pour les personnes et les entreprises ayant un accès limité au crédit.

La mission des banques de développement est de répondre aux besoins de financement qui ne sont pas couverts par le secteur bancaire commercial. Au Mexique, il existe sept banques de développement gouvernementales qui desservent des secteurs spécifiques de l’économie. Les principales institutions sont Nacional Financiera (Nafinsa) et Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Ces banques opèrent principalement en tant que banques de second rang, offrant des financements par l’intermédiaire de banques commerciales et d’autres intermédiaires financiers. Ces derniers comprennent les coopératives de crédit, les caisses d’épargne, les sociétés de crédit-bail et les sociétés d’affacturage.

Le principal programme de la Nafinsa est axé sur le financement des petites, moyennes et microentreprises. Elle réalise également des investissements stratégiques et prend des participations dans des coentreprises.

Bancomext, quant à elle, finance les exportateurs et les PME mexicains.

Elle offre également des fonds de roulement, des prêts pour des projets et des formations aux entreprises dans plusieurs secteurs spécifiques qui ont besoin de soutien, tels que le textile et la chaussure.

L’aviation

En vertu de la législation mexicaine actuelle, les étrangers peuvent détenir jusqu’à 49% des aéroports au Mexique. Toutefois, il est possible d’obtenir une participation plus importante avec l’approbation de la Commission nationale pour les investissements étrangers. En outre, pour exploiter, entretenir et développer un aéroport, une concession accordée par le ministère des communications et des transports est nécessaire. Actuellement, c’est une entreprise publique qui gère l’aéroport international de Mexico.