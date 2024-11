Le Mexique battra son record de production de pièces automobiles: INA

Le Mexique battra son record de production de pièces automobiles en 2024, atteignant 126,149 milliards de dollars, a prévu Gabriel Padilla, directeur général de l’Industrie nationale des pièces automobiles (INA).

Ce montant implique une augmentation de 4,9% d’une année sur l’autre.

De janvier à août 2024, les exportations mexicaines de pièces automobiles se sont élevées à 72,55 milliards de dollars.

Les États-Unis et le Canada ont représenté 90% des expéditions de pièces automobiles au cours des huit premiers mois de l’année.

Production de pièces automobiles

Au cours de la même période, le Mexique a produit des pièces automobiles pour une valeur de 83,264 milliards de dollars, soit 4,26% de plus en rythme annuel.

Voici les trois zones du pays où la production est la plus élevée:

Zone Nord: 43%.

Le Bajío: 36,1%.

Zone centrale: 15,6%.

Voici les États où la production est la plus élevée:

Les pièces automobiles les plus produites sont les suivantes:

Pièces électriques (harnais): 19,59%.

Transmissions, embrayages et leurs pièces: 9,95%.

Tissus, tapis et sièges: 9%.

Pièces de moteur: 7,86%.

Suspensions, direction et pièces détachées: 6,65%.

Le Mexique représente 43% du total des achats américains de pièces automobiles dans le monde, et plus de 50% dans la région incluant le Canada.

Selon M. Padilla, cela témoigne de l’intégration continue de la chaîne d’approvisionnement régionale pour répondre à la demande croissante du marché en Amérique du Nord.

L’industrie automobile

Selon Aptiv, l’industrie automobile évolue face à la demande croissante de nouvelles solutions de mobilité et de technologies avancées. Les consommateurs recherchent des véhicules définis par des logiciels et la connectivité, tandis que les réglementations gouvernementales en matière de sécurité, d’efficacité énergétique et de contrôle des émissions sont de plus en plus nombreuses.

Ces mégatendances, qu’Aptiv qualifie de «sûres», «vertes» et «connectées», entraînent une croissance plus rapide des produits alignés sur ces besoins que la croissance de l’industrie automobile dans son ensemble.