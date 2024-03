Une analyse de Reportlinker prévoit que le marché du riz enrichi en Chine atteindra une taille de 6,9 milliards de dollars d’ici 2030.

À quoi ressemble la tendance? Cette projection implique un taux de croissance annuel composé de 9,7 % entre 2022 et 2030.

La Chine est le premier importateur mondial de riz, avec des achats extérieurs de 1,408 milliard de dollars en 2023.

Ces importations sont toutefois inférieures aux importations correspondantes des deux années précédentes. En 2021, elles s’élevaient à 2,187 millions de dollars et l’année suivante à 2,623 millions de dollars.

Le riz est la deuxième culture la plus importante au monde après le blé.

Riz enrichi

L’Iran, les États-Unis, l’Arabie saoudite, les Philippines et l’Irak figurent également parmi les plus grands importateurs de riz au monde.

Le riz enrichi contient des nutriments tels que des vitamines et des minéraux, par exemple du zinc, du fer, de l’acide folique, des vitamines du complexe B et de la vitamine A.

Les exportations chinoises de riz ont été estimées à environ 1 milliard de dollars américains.

Consommation

Étant donné que la Chine est le plus grand producteur et consommateur de riz au monde, représentant 30 % de la production et de la consommation totales de riz dans le monde, ce partenariat représente une opportunité de croissance significative pour les entreprises.

Selon Nisun, environ 65% de la population chinoise dépend du riz comme aliment de base.

En 2021, la Chine a produit environ 214,4 millions de tonnes de riz, pour une superficie récoltée de 30,4 millions d’hectares, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Le riz est également l’aliment de base dans certaines régions d’Afrique et d’Amérique latine.

Le riz est l’aliment de base de plus de la moitié de la population mondiale, en particulier dans certains des pays les plus peuplés du monde, et un ingrédient important dans de nombreux aliments transformés et boissons.

L’Asie représente environ 90% de la production mondiale de riz et la Chine est le premier producteur mondial de riz.

En outre, le riz est à la base de la boisson alcoolisée japonaise, le saké.