Le marché du meuble au Mexique: statistiques et perspectives

Le marché du meuble au Mexique a totalisé 9,74 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation annuelle de 14,5%.Ce secteur devrait atteindre 10,74 milliards de dollars d’ici 2029.Ce chiffre est basé sur les projections de Statista auxquelles se réfère l’Association des fabricants de meubles de Jalisco (Afamjal).

Les principaux sous-secteurs du marché du meuble au Mexique sont les suivants:

Meubles d’extérieur.

Meubles de salon.

Lampes et éclairage.

Meubles de cuisine et de salle à manger.

Mobilier de bureau.

Décoration de la maison.

Meubles de chambre à coucher.

En Amérique du Nord, le secteur représente 637,5 milliards de dollars pour l’année en cours et Mordor Intelligence prévoit qu’il atteindra 823,75 milliards de dollars d’ici 2029.Parmi les entreprises les plus importantes de la région, citons: Ashley, HermanMiller, HNI, IKEA et Steelcase.

Tendance

Selon Steelcase, les progrès technologiques, l’évolution de la main-d’œuvre et le travail à distance ont transformé le monde du travail.Ces tendances influencent les produits et les services que les clients de Steelcase achètent. Ces dernières années, l’entreprise a constaté:

Une baisse de la demande de mobilier de bureau de la part des entreprises

Un intérêt accru pour les produits qui offrent une certaine intimité et permettent de mieux se concentrer.

Une demande accrue de mobilier facilitant le travail collaboratif à distance.

Besoin accru de mobilier pour les espaces sociaux et collaboratifs dans les bureaux.

Renouvellement des environnements de travail.

Intérêt croissant pour des meubles de prix, de qualité et de garantie différents.

Voici les principaux secteurs d’exportation du Mexique, avec des chiffres pour 2023 et en millions de dollars: