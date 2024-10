Le marché américain des œufs en coquille représentait environ 9 milliards de ventes au détail en 2023, selon les données de SPINS.

SPINS est une société qui fournit des données aux fabricants de marques et aux détaillants. Elle recueille des informations auprès de détaillants internationaux d’aliments biologiques et naturels, agrège les données et les vend aux marques qui souhaitent savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas du point de vue des ventes de produits.

Entre décembre 2020 et décembre 2023, le marché américain des œufs en coquille a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,3%.

Marché des œufs en coquille

Vital Farms met en évidence un changement dans la prise de conscience des consommateurs. Aujourd’hui, beaucoup sont plus conscients des effets négatifs que les aliments transformés peuvent avoir sur la santé, l’environnement et l’agriculture. Cette évolution a entraîné une augmentation de la demande d’aliments produits de manière éthique. Les consommateurs recherchent de plus en plus des options qui répondent à ces normes éthiques et s’éloignent de l’élevage industriel.

En 2023, environ 70% des œufs de table produits aux États-Unis étaient vendus sous forme d’œufs en coquille.

Selon le service de commercialisation agricole du ministère américain de l’agriculture (USDA), 57% de ce pourcentage a été vendu dans des points de vente alimentaires à domicile, tels que les supermarchés et les magasins de proximité. En outre, 11% ont été distribués dans des circuits alimentaires hors foyer, tels que les restaurants, et seulement 2% ont été exportés.

Produits spécialisés

D’autre part, l’USDA a estimé qu’environ 30% des œufs produits dans le pays étaient commercialisés sous forme d’ovoproduits. Il s’agit d’œufs en coquille cassés et transformés en produits liquides, congelés ou séchés, vendus principalement aux institutions, telles que les entreprises produisant des produits de boulangerie.

Les données SPINS montrent que le marché américain des œufs élevés en pâturage représentait environ 531,0 millions de ventes au détail en 2023 et a connu un TCAC de 26,6% entre décembre 2020 et décembre 2023, tandis que le marché des œufs de spécialité (y compris les œufs élevés en pâturage, en plein air et en cage) représentait environ 1,8 milliard de dollars de ventes au détail en 2023 et a connu un TCAC de 11,2% entre décembre 2020 et décembre 2023.