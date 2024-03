Le cas du maïs génétiquement modifié dans le ACEUM

Send an email

Dans l’affaire opposant le Mexique et les États-Unis sur les mesures relatives au maïs génétiquement modifié dans le cadre du ACEUM, le Canada est impliqué en tant que tierce partie.

Cette affaire est également connue sous le nom de «maïs génétiquement modifié».

Les pays tiers ont le droit d’assister à toute audience, de présenter des observations écrites et orales au groupe spécial et de recevoir des observations écrites des parties au différend.

Prenons un point de départ: le 30 janvier 2023, les États-Unis ont envoyé une demande écrite formelle au Mexique en vertu du chapitre du ACEUM sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (article 9.6.14) afin d’obtenir «une explication des raisons» et «des informations pertinentes concernant» certaines mesures mexicaines sur les produits biotechnologiques.

Ensuite, en juin 2023, les États-Unis ont demandé et tenu des consultations de règlement des différends avec le Mexique concernant ses mesures en matière de biotechnologie au titre du chapitre sur le règlement des différends du ACEUM, mais ces consultations n’ont pas non plus permis de résoudre la question.

Par conséquent, le 17 août 2023, les États-Unis ont établi un groupe spécial de règlement des différends pour contester les mesures reflétées dans le décret du Mexique établissant diverses actions concernant le glyphosate et le maïs génétiquement modifié («décret sur le maïs 2023»), publié le 13 février 2023.

Maïs génétiquement modifié

Plus précisément, les États-Unis ont contesté l’interdiction par le Mexique de l’utilisation de maïs génétiquement modifié dans les tortillas ou la pâte à pain, ainsi que l’instruction donnée aux agences gouvernementales mexicaines d’éliminer progressivement (c’est-à-dire de réduire et, à terme, d’interdire) l’utilisation de maïs génétiquement modifié dans tous les produits destinés à la consommation humaine et à l’alimentation animale.

Les États-Unis considèrent que les mesures prises par le Mexique sont incompatibles avec plusieurs des obligations contractées par le Mexique dans le cadre du CET, au titre des chapitres sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et sur l’accès aux marchés.

Le différend

Le Groupe spécial a été établi le 18 octobre 2023 et est composé des membres suivants: Christian Häberli (président), Hugo Perezcano Díaz et Jean Kalicki.

En décembre 2023, la procédure du groupe spécial était en cours.

Qu’est-ce que le maïs génétiquement modifié? Il s’agit de variétés de maïs dont le matériel génétique a été modifié à l’aide de techniques de génie génétique dans le but d’améliorer certaines caractéristiques, telles que la résistance aux parasites, le contenu nutritionnel, la tolérance aux herbicides, la résistance à la sécheresse et le rendement.