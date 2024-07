Le ACEUM et la tendance des exportations mexicaines

La tendance des exportations du Mexique a été positive ces dernières années, en partie grâce à la certitude du ACEUM.En 2023, les ventes à l’étranger du Mexique ont augmenté de 3 % en glissement annuel pour atteindre 593 milliards USD.Quels sont les principaux marchés?

États-Unis : 472 milliards de dollars, +4 %.

Canada : 18,9 milliards de dollars, -11%.

Chine : 9,15 milliards, -15%.

Allemagne: 8,75 milliards, +6%.

Tendance des exportations

Le ACEUM est un accord entre le Mexique, les États-Unis et le Canada qui remplace depuis juillet 2000 l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), en vigueur depuis janvier 1994.Quels sont les principaux produits exportés par le Mexique en 2023?

Automobiles: 57,33 milliards de dollars, +22 %.

Véhicules de transport de marchandises: 37,72 milliards de dollars, +15 %.

Ordinateurs : 29,4 milliards de dollars, -32%.

Pétrole: 27,6 milliards de dollars, -13%.

MPME

Le 25 janvier 2024, le Mexique, les États-Unis et le Canada ont reconnu le rôle essentiel du ACEUM pour faire en sorte que les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et les communautés marginalisées et sous-représentées bénéficient davantage du commerce. Les pays ont discuté de l’importance de renforcer et d’accroître la compétitivité des industries nord-américaines de l’acier et de l’aluminium, et ont proposé de coopérer sur l’identification de l’origine de ces produits en dehors de la région et sur l’échange d’informations entre les agences anti-dumping.Ensuite, le 22 mai 2024, la quatrième réunion de la commission de libre-échange ACEUM s’est tenue. Lors de cette réunion, les États-Unis, le Mexique et le Canada se sont mis d’accord pour: