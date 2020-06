Las 10 industrias con más proyectos de inversión en el mundo

Las industrias de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado lideraron las llegadas de nuevas inversiones extranjeras en 2019, con 113,000 millones de dólares, de acuerdo con un informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Otras industrias relevantes en este indicador fueron: coque y productos derivados del petróleo (94,000, millones de dólares), construcción (66,000 millones), información y comunicación (66,000 millones), vehículos de motor y otros equipos de transporte (62,000 millones) y productos informáticos, electrónicos, ópticos y equipo eléctrico (53,000 millones).

En un segundo plano, sobresalieron: actividades de alojamiento y servicio de comidas (49,000 millones), productos químicos (47,000 millones), transporte y almacenamiento (43,000 millones) y actividades financieras y de seguros (24,000 millones).

Industrias y capitales

El valor total de los proyectos nuevos anunciados en el sector primario se redujo a la mitad, a 21,000 millones de dólares, principalmente debido a una disminución en la minería y la explotación de canteras, a 19,000 millones, el nivel más bajo registrado desde 2003.

Value and number of announced FDI green­ eld projects, by sector and selected industries, 2018–2019

Asimismo, los proyectos nuevos anunciados en manufactura bajaron 14%, a 402,000 millones de dólares.

A pesar de la disminución en las industrias extractivas, las inversiones anunciadas en la fabricación de coque y productos refinados de petróleo aumentaron. Las cinco mejores ofertas se anunciaron en esta industria.

Por ejemplo, la Junta de Inversiones del Estado de Sri Lanka firmó un acuerdo de 24,000 millones de dólares con Hambantota Oil Refinery, una filial de Sugih Energy (Singapur), para operar una refinería de petróleo en el puerto Magapura Mahinda Rajapakse.

Sherwood Energy (China) concluyó un acuerdo con la Agencia de Apoyo a la Inversión y Exportación del Lejano Oriente de la Federación de Rusia para desarrollar un proyecto de gas con un valor estimado de 11,000 millones de dólares.

