Anheuser-Busch InBev (AB InBev), Heineken y Carlsberg se ubicaron como las mayores cerveceras del mundo en 2018, por volumen.

Históricamente, la elaboración de cerveza era una industria local con solo unos pocos actores que tenían una presencia internacional sustancial. Las empresas cerveceras más grandes a menudo obtuvieron una presencia internacional a través de exportaciones directas, acuerdos de licencia y acuerdos de empresas conjuntas.

Sin embargo, según AB InBev, en las últimas décadas se ha visto una transformación de la industria, con un período prolongado de consolidación.

Esta tendencia comenzó en los mercados cerveceros más establecidos de Europa occidental y América del Norte y tomó la forma de empresas más grandes que se formaron a través de actividades de fusiones y adquisiciones dentro de los mercados nacionales.

Las siguientes posiciones fueron ocupadas, en orden descendente, por las cerveceras: CR Snow, Molson Coors Brewing Company, Tsingtao, Asashi, Beijing Yanjing, Castel BGI y EFES.

Cerceveras diversificadas

Más recientemente, la consolidación también ha tenido lugar dentro de los mercados en desarrollo. Durante la última década, el proceso de consolidación global se ha acelerado, con grupos cerveceros haciendo adquisiciones significativas fuera de sus mercados nacionales y buscando cada vez más comprar otras organizaciones cerveceras regionales.

Como resultado de este proceso de consolidación, el tamaño absoluto y relativo de los cerveceros más grandes del mundo ha aumentado sustancialmente. Por lo tanto, los cerveceros internacionales líderes de la actualidad tienen operaciones significativamente más diversificadas y han establecido posiciones de liderazgo en varios mercados internacionales.

Principales competidores

AB InBev cree que sus principales competidores son Heineken, Carlsberg, CR Snow y Molson Coors Brewing Company, con base en información del informe Plato Logic Limited para el año calendario 2018 (publicado en octubre de 2019).

