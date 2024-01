La valeur du marché minier mexicain en 2022 était de 3,3 milliards de dollars US, selon les données du Ministère américain du commerce.

Environ la moitié de la production minière mexicaine consiste en l’extraction de métaux précieux, le reste étant constitué de 40% de minéraux non ferreux, de 6% de métallurgie et de 7% de minéraux non métalliques.

Alors que les métaux précieux sont un groupe d’éléments métalliques qui se caractérisent par des propriétés uniques telles qu’une conductivité électrique élevée, une résistance à la corrosion et un éclat, les minerais non ferreux sont ceux qui ne contiennent pas de fer en quantités significatives.

La métallurgie, quant à elle, est une branche de l’ingénierie des matériaux qui se concentre sur l’étude et la production de métaux et d’alliages.

En 2022, la production minière mexicaine a atteint 16,16 milliards de dollars.

Enfin, le Mexique est un grand consommateur de combustibles minéraux et en 2022, les combustibles importés étaient évalués à 43 milliards de dollars.

Environ 66 % des importations totales de combustibles minéraux du Mexique proviennent des États-Unis.

Marché minier

Le Mexique est un important exportateur de produits miniers, avec un excédent commercial de 12,8 milliards de dollars en 2022.

Les exportations mexicaines de minéraux et de minerais vers le monde s’élèvent à 17,6 Md$ la même année, soit une croissance de 6% par rapport à 2017.

À l’inverse, les importations ont augmenté de plus de 13% par an depuis 2017.

Quarante-sept pour cent des importations mexicaines de minéraux et de minerais proviennent des États-Unis, atteignant 2,28 milliards de dollars en 2022.

Les États-Unis dépendent fortement des importations de spath fluor, de graphite, de manganèse et de strontium en provenance du Mexique et d’autres pays.

L’or et l’argent

L’exploitation minière au Mexique est une activité économique majeure qui a joué un rôle important tout au long de l’histoire du pays.

Le Mexique est l’un des principaux producteurs mondiaux de plusieurs minéraux et métaux, dont l’or, l’argent et le cuivre, et l’industrie minière est une source importante de revenus et d’emplois (417,000 emplois et 2,6 millions d’emplois indirects).

Les recettes du gouvernement fédéral provenant de l’exploitation minière s’élèvent à 72,923 millions de pesos.