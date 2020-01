La Unión Europea reduce comercio exterior con Latinoamérica

La Unión Europea ha reducido proporcionalmente su comercio exterior con los países de América Latina y el Caribe en los últimos años, según un análisis del Parlamento Europeo.

Desde mediados de la década de 1990, la cuota de mercado de la Unión Europea en el comercio exterior de esta región latinoamericana ha disminuido significativamente.

Mientras que en 1990 el bloque europeo representaba el 24.8% del comercio exterior de América Latina y el Caribe, en 2011 su participación se había reducido al 13.7%.

Este es el resultado de una combinación de cambios geopolíticos y políticos importantes y el impacto de la crisis financiera de 2008-2009.

Los desarrollos clave incluyen: el auge de los mercados emergentes, especialmente China; y la creación en 2011 de la Alianza del Pacífico, una nueva iniciativa de integración subregional latinoamericana muy dinámica fundada por los países de la Cuenca del Pacífico, Chile, Colombia, México y Perú, que comparten un fuerte interés en relacionarse con mercados asiáticos dinámicos.

Comercio exterior

A partir de noviembre de 2019, la Unión Europea, sin embargo, tiene un acuerdo completo como parte de un acuerdo de asociación interregional, que incluye diálogo político, cooperación y un pilar comercial, con un grupo de naciones de América Central y un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con el Cariforum.

EU trade with LAC groups/states and ranking of LAC’s trade partners in 2018

También ha concluido un acuerdo comercial multipartidista con tres países de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador y Perú), al que Bolivia puede unirse en el futuro, y acuerdos bilaterales que rigen las relaciones comerciales con México y Chile.

Además, la Unión Europea tiene acuerdos bilaterales con los miembros fundadores del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Un acuerdo marco interregional Unión Europea-Mercosur ha estado en vigencia desde 1999, y será reemplazado por un acuerdo de asociación UE-Mercosur una vez que el “acuerdo en principio” alcanzado en junio de 2019 haya completado su proceso de ratificación en los estados del Mercosur y en los niveles de la UE y los Estados miembros.

