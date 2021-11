La resiliencia del comercio internacional ante el Covid-19

La Organización Mundial de Comercio (OMC) describió una serie de casos sobre la resiliencia del comercio internacional ante la pandemia de Covid-19.

Para empezar, después de imponer inicialmente restricciones a las exportaciones para preservar los suministros internos y promover soluciones “hechas en casa”, los países terminaron revirtiéndolas: pronto se dieron cuenta de que la imposición de restricciones a las exportaciones por parte de todos resultaría en que todos enfrentaran escasez de importaciones, efectivamente, paralizando las redes de producción integradas de todos.

También esto explica por qué la mayoría de los países abrieron, no cerraron, sus mercados durante la pandemia, tanto reduciendo los aranceles como modificando las regulaciones para facilitar las importaciones.

Según los informes de seguimiento de la OMC, la mayoría de las medidas comerciales relacionadas con el Covid-19 registradas desde el estallido de la pandemia facilitaron el comercio.

Incluso en el sector de servicios fuertemente afectado, la mayoría de las medidas relacionadas con Covid-19 fueron de facilitación del comercio.

Otra de las principales razones de la resistencia del sistema de comercio mundial es la adaptabilidad y eficiencia de los mercados abiertos, dijo la OMC, como parte de Informe sobre el Comercio Mundial 2021, en donde incluyó ejemplo de la reiliencia del comercio internacional.

An increasing number of trade-opening measures have been adopted to fight the COVID-19 pandemic

Frente a la repentina desaparición de viejas oportunidades comerciales y el advenimiento de nuevas, muchas industrias, y las cadenas de suministro que las respaldan, han demostrado ser notablemente ágiles e innovadoras para adaptarse a un nuevo panorama económico en forma de Covid-19.

Resiliencia del comercio internacional

Por ejemplo, pocas semanas después de la propagación de la pandemia, los fabricantes de prendas de vestir de India, Malasia y Sri Lanka se habían transformado en fabricantes de equipos de protección personal (EPI), aprovechando la creciente demanda mundial de mascarillas, guantes de goma y batas protectoras.

En cuestión de meses, las principales aerolíneas habían convertido muchos de sus aviones de pasajeros en aviones de carga aérea, respondiendo al colapso simultáneo del turismo y los viajes de negocios y al aumento de las compras en línea y la entrega urgente.

Entre tanto, la aceleración de la digitalización y la automatización también han ayudado a facilitar y apuntalar este proceso schumpeteriano de “destrucción creativa”.

El envío de contenedores, el transporte ferroviario y la gestión de la cadena de suministro global ya estaban cada vez más automatizados y sin contacto antes de Covid-19, y se han vuelto aún más desde su aparición, permitiendo que los alimentos, las materias primas y los bienes de consumo continúen moviéndose a través de las fronteras incluso cuando las personas no pueden hacerlo.

Comercio electrónico

Para la OMC, la tecnología ha sido tan fundamental para ayudar a muchos sectores de servicios a adaptarse, ya que el trabajo remoto y las teleconferencias ocuparon el lugar (al menos temporalmente) de las oficinas cerradas y los viajes de negocios paralizados.

Nada ejemplifica mejor el papel de la tecnología en la reinvención y la “prueba de Covid-19” de muchos aspectos del comercio mundial durante la pandemia que la explosión del comercio electrónico.

The growth of global e-commerce retail sales accelerated during the COVID-19 pandemic

Con el cierre de tiendas y la gente que se queda en el interior, los consumidores han adoptado las compras en línea a gran escala en casi todas las regiones, reforzando y afianzando aún más el papel de Internet como la infraestructura indispensable de las economías modernas.