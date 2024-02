La production d’argent de Gatos Silver chute de 10,7% en 2023

Send an email

La production d’argent de Gatos Silver a chuté de 10,7% en 2023 par rapport à l’année précédente, pour atteindre 9,2 millions d’onces.

Pourquoi? La baisse est due à des teneurs plus faibles, comme prévu dans le plan minier.

La baisse des teneurs a été partiellement compensée par l’augmentation du débit de l’usine, qui a atteint en moyenne 2,935 tonnes par jour en 2023, soit une augmentation de 10% par rapport à 2022.

À retenir: Gatos Silver est une société canadienne d’exploration, de développement et de production de métaux précieux, constituée au Delaware, dont l’objectif est de devenir un producteur d’argent de premier plan.

Ses principaux efforts se concentrent sur l’exploitation de la coentreprise Los Gatos (LGJV) à Chihuahua, au Mexique.

Quels sont les autres résultats communiqués par l’entreprise? Sa production de plomb et de zinc pour 2023 était respectivement de 38,9 millions de livres et de 57,3 millions de livres, soit 11 et 6% de moins qu’en 2022, en raison de la baisse de la teneur des métaux traités.

Production d’argent

L’unité minière Cerro Los Gatos était la cinquième plus grande au Mexique, mesurée en volume de production, derrière Peñasquito (Newmont), San Julián (Fresnillo plc), Fresnillo (Fresnillo plc) et Saucito (Fresnillo plc).

Sur les deux mêmes années, ses bénéfices nets sont passés de 72,2 millions d’USD à 53,4 millions d’USD.

En général, le terme d’unité minière fait référence à une installation ou à une zone spécifique où a lieu l’extraction de minéraux ou de ressources minérales.

Ces unités minières peuvent varier en taille et en complexité en fonction du type d’exploitation, du minerai extrait et de la technologie utilisée.

Le Mexique est le plus grand producteur d’argent au monde et a joué un rôle important dans l’industrie minière de l’argent.

Le district de Los Gatos (LGD) est situé à environ 120 kilomètres au sud de la ville de Chihuahua et comprend 103 087 hectares de terrain.

LGD se compose de plusieurs zones minéralisées. Deux des zones minéralisées identifiées, Cerro Los Gatos et Esther, ont rapporté des ressources minérales.