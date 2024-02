La production automobile mondiale augmente de 9% en 2023

La production automobile mondiale a augmenté de 9,3% en 2023, en glissement annuel, pour atteindre 88 millions 619,000 véhicules.

Cela reflète un retour aux niveaux de production d’avant la pandémie de 2019, mais reste inférieur de 5% aux niveaux records de 2017.

Dans l’ensemble, la production automobile mondiale a été soumise à des fluctuations dues à des facteurs tels que la demande du marché, les conditions économiques mondiales, les réglementations environnementales et la disponibilité des matières premières, entre autres.

En 2020, l’industrie automobile a connu une baisse importante des volumes de production mondiaux en raison de la pandémie de Covid-19.

En 2022, la production industrielle s’est légèrement redressée, augmentant de 7,7% par rapport à 2021, pour atteindre 81 millions 050,000 unités.

Depuis 2020, l’économie mondiale, ainsi que l’industrie automobile, ont été influencées directement et indirectement par des événements macroéconomiques entraînant des conditions défavorables, notamment des pénuries de puces à semi-conducteurs et d’autres composants, des niveaux élevés d’inflation des matières premières et de la main-d’œuvre, des taux d’intérêt plus élevés et des pénuries de main-d’œuvre et d’énergie sur certains marchés.

Production automobile mondiale

À partir du troisième trimestre 2023 et jusqu’au quatrième trimestre 2023, l’industrie automobile a été affectée par des grèves de travailleurs et des perturbations connexes dans certaines installations aux États-Unis.

Selon Lear Corporation, certains de ces facteurs, entre autres, continuent d’affecter la demande des consommateurs ainsi que la capacité des constructeurs automobiles à produire des véhicules pour répondre à la demande.

Par conséquent, la stratégie de Lear pour atténuer ces impacts sur la production automobile mondiale englobe son processus complet de gestion des coûts, y compris l’optimisation des technologies de coûts, les actions visant à aligner davantage sa capacité de fabrication sur l’environnement de production actuel de l’industrie, et les investissements dans les technologies de l’industrie 4.0.

De son point de vue, cela permettra à Lear d’améliorer son efficacité opérationnelle, d’améliorer l’utilisation des installations et des équipements existants pour réduire les dépenses futures, et d’optimiser et d’automatiser les fonctions administratives.

Lear fournit tous les segments de véhicules du marché de l’équipement d’origine des véhicules légers dans toutes les principales régions productrices d’automobiles du monde.

Parmi les plus grands constructeurs automobiles mondiaux figurent Volkswagen, Toyota, Stellantis, Ford et General Motors.