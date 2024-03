La demande mondiale d’or augmentera de 3% en 2023

Send an email

La demande mondiale d’or a augmenté de 3% en 2023, pour atteindre 4,899 tonnes, selon le Conseil mondial de l’or, basé à Londres, au Royaume-Uni.

La demande est donc restée forte, la plus élevée depuis dix ans.

De 2013 à 2023, le niveau le plus bas de la demande mondiale d’or a été atteint en 2021, avec un total de 4,001 tonnes.

Le Conseil mondial de l’or est une organisation de développement du marché de l’industrie aurifère composée et financée par des sociétés d’extraction d’or du monde entier, ainsi qu’une organisation de régulation.

Selon la société minière canadienne Barrick Gold, la demande d’or en 2023 reflète le maintien de niveaux élevés d’achats nets par les banques centrales mondiales, tempérés par des sorties de fonds des ETF aurifères mondiaux.

Le Conseil mondial de l’or a indiqué que les avoirs collectifs en or des ETF ont diminué de 244 tonnes au cours de l’année écoulée, ce qui représente le plus haut niveau de sorties annuelles depuis 2013.

La demande d’ETF, de lingots et de pièces d’or a diminué de 15% en 2023, mais cette baisse a été plus que compensée par d’autres demandes d’investissement, y compris les transactions de gré à gré.

Demande mondiale d’or

D’autre part, les achats des banques centrales se sont poursuivis à un rythme impressionnant en 2023, dépassant les 1,000 tonnes pour la deuxième année consécutive.

Les deux dernières années, 2022 et 2023, ont représenté les deux plus hauts niveaux d’achats nets depuis plus de 50 ans.

Le Conseil mondial de l’or estime que les banques centrales mondiales ont ajouté 1,037 tonnes à leurs réserves en 2023, soit la 14e année consécutive d’achats nets.

Protection contre les risques

En particulier, la Banque populaire de Chine a été le plus grand acheteur d’or au cours de l’année, avec des achats déclarés de 225 tonnes, ce qui représente les achats annuels les plus élevés du pays depuis au moins 1977.

Lors des pires répercussions de la pandémie de grippe aviaire, certaines banques centrales ont considéré leurs avoirs en or comme une source de liquidités en période de difficultés économiques.

Leur capacité à le faire montre clairement que l’or est un actif de réserve précieux et une source essentielle de diversification des réserves.

Selon Barrick Gold, le niveau élevé des achats au cours des années suivantes montre que les banques centrales considèrent l’or de manière positive et comme une réserve de valeur à long terme.