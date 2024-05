Send an email

La croissance organique de Grupo Bimbo a été la pierre angulaire d’une grande partie de son succès mondial.

Depuis le début de ses activités en 1945, cette croissance lui a permis de s’imposer comme la plus grande entreprise de boulangerie au monde.

La croissance organique a été alimentée par une pénétration continue du marché, soutenue par les actions suivantes:

Un vaste réseau de distribution.

Innovation des produits.

Marketing.

Efficacité opérationnelle.

Développement de marques durables et emblématiques ayant la possibilité d’être reproduites sur de nouveaux marchés et/ou dans de nouvelles catégories.

Qualité.

Durabilité.

Croissance organique

Cependant, après avoir enregistré une croissance de 17,7% des ventes nettes en glissement annuel en 2022, les ventes nettes sont restées quasiment stables en 2023.

Les ventes nettes de Grupo Bimbo n’ont augmenté que de 0,3% l’année dernière, pour atteindre 399,879 millions de pesos.

La croissance de l’entreprise a également été stimulée par des acquisitions stratégiques.

Au cours des 15 dernières années, Grupo Bimbo a intégré avec succès plus de 50 entreprises dans son portefeuille.

Après l’acquisition de Weston Foods Inc. en 2009 et d’Earthgrains, l’entreprise de boulangerie fraîche de Sara Lee Corporation North America en 2011, Grupo Bimbo est devenu le leader du marché des produits de boulangerie aux États-Unis, selon les données d’IRI.

Puis, en 2011, il a commencé à participer au marché européen en acquérant les activités de boulangerie de Sara Lee en Europe.

Nouvelles acquisitions

En 2014, elle est entrée sur les marchés canadien et britannique grâce à l’acquisition de Canada Bread, producteur de Dempster’s, la première marque de pain frais au Canada.

Trois ans plus tard, en 2017, elle a fait une percée dans de nouveaux pays grâce à l’acquisition d’Adghal Group au Maroc, de Ready Roti en Inde et d’East Balt Bakeries dans 11 pays d’Europe et d’Asie.

En 2018, elle a finalisé l’acquisition de Mankattan, un acteur majeur du secteur de la boulangerie en Chine.

Enfin, en 2023, elle a étendu ses activités à la Roumanie, étendant ainsi son leadership mondial à 34 pays.

Ces acquisitions et d’autres, ainsi que sa croissance organique, ont consolidé Grupo Bimbo en tant que leader et plus grande entreprise de boulangerie au monde.

Selon Euromonitor (2022), le groupe détient la première part du marché mondial des produits de boulangerie et de ses deux catégories les plus importantes: le pain et les gâteaux.