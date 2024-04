La Chine n’a pas mis en œuvre ses engagements agricoles: USTR

Send an email

La Chine n’a pas encore mis en œuvre certains de ses principaux engagements agricoles dans le cadre de l’accord de phase 1 conclu avec les États-Unis, a déclaré l’USTR.

Parmi ces manquements figurent ceux liés à la biotechnologie agricole et à l’achèvement d’une évaluation des risques liés à l’utilisation de la ractopamine chez les bovins et les porcs.

En janvier 2020, les deux pays ont signé cet accord dans le but d’initier un processus visant à mettre fin à la guerre commerciale que les deux puissances ont entamée en 2018.

Dans le cadre de l’accord de phase 1, la Chine a pris plusieurs engagements sur l’énergie, l’industrie manufacturière, la propriété intellectuelle, l’investissement et le transfert forcé de technologies, tout en augmentant l’accès des États-Unis à l’agriculture et aux services financiers.

En contrepartie, les États-Unis se sont engagés à abaisser certains droits de douane sur les produits chinois.

Engagements agricoles

«Si la Chine s’est conformée à la mise en œuvre de certaines dispositions de l’accord de phase 1, elle n’a pas encore mis en œuvre certains des engagements les plus importants», a déclaré l’USTR dans son rapport sur les obstacles au commerce extérieur 2024.

En ce qui concerne le commerce agricole, par exemple, l’accord de phase 1 s’attaque à de nombreuses barrières non tarifaires et a élargi l’accès au marché pour toute une série d’exportations américaines de produits alimentaires, agricoles et halieutiques.

La Chine a mis en œuvre des réformes importantes dans certains sous-secteurs agricoles, tels que les produits à base de viande et de volaille, et dans l’enregistrement des installations.

En plus de revenir sur certains engagements agricoles, l’USTR s’est demandé si la Chine n’était pas loin de respecter ses engagements d’acheter certaines quantités de biens et services américains spécifiques en 2020 et 2021.

Économie américaine

«Il est important de noter que l’accord de phase 1 n’a pas entraîné de changements fondamentaux dans le régime commercial non commercial de la Chine, dirigé par l’État, ni dans ses effets néfastes sur l’économie américaine, les agriculteurs, les éleveurs, les travailleurs et les entreprises des États-Unis», a déclaré l’USTR.

En fait, bon nombre des engagements pris dans le cadre de l’accord de première phase reflètent des changements que la Chine avait déjà planifiés ou mis en œuvre à son profit ou qui servaient autrement ses intérêts, tels que les changements liés à la protection de la propriété intellectuelle et l’ouverture d’un plus grand nombre de secteurs de services financiers.