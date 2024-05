Jeux de paris sportifs: perspectives 2024-2027

Send an email

H2 Gambling Capital (H2) prévoit que le revenu brut mondial des jeux de paris sportifs en ligne passera de 69,8 milliards d’euros en 2024 à 105,2 milliards d’euros en 2027.

La société de conseil H2 se concentre sur la fourniture de services sur l’industrie mondiale des jeux d’argent et des paris.

Ses projections indiquent également que le marché mondial des jeux de casino en ligne passera de 47,9 milliards d’euros en 2024 à 76,7 milliards d’euros en 2027, en partie grâce à la forte croissance attendue sur les marchés nouvellement réglementés, y compris les États-Unis.

À mesure que les juridictions américaines seront réglementées et parviendront à maturité, Rush Street Interactive estime que la pénétration des jeux en ligne pourrait se rapprocher de celle d’autres pays développés.

Jeux de paris sportifs

Par exemple, les revenus des casinos et des paris sportifs en ligne aux États-Unis ont augmenté de 39%, passant de 12,2 milliards de dollars en 2022 à 17 milliards de dollars en 2023.

Eilers & Krejcik Gaming (EKG), une autre société spécialisée dans la recherche et le conseil dans le secteur des jeux d’argent et de hasard, prévoit une croissance continue du marché américain des casinos en ligne à mesure que d’autres États le réglementent et que les marchés arrivent à maturité, avec des revenus qui devraient approcher les 12 milliards de dollars d’ici à 2028.

Par conséquent, ces projections impliquent un taux de croissance annuel composé de 13% jusqu’en 2028.

Plusieurs pays d’Afrique et d’Europe ont déjà libéralisé et réglementé les paris sportifs et/ou les jeux de casino en ligne, et d’autres sont sur le point de le faire.

Selon les prévisions de H2, le chiffre d’affaires des paris sportifs et des jeux de casino en ligne en Europe passera de 48,1 milliards d’euros en 2024 à 65,7 milliards d’euros en 2027, et celui de l’Afrique de 3,8 milliards d’euros en 2024 à 8,6 milliards d’euros en 2027.

L’Afrique et l’Europe sont déjà des marchés importants pour la Super Group Company (SGHC) et la société estime qu’elle est bien placée pour tirer parti des possibilités offertes par la réglementation des paris sportifs et des jeux de casino en ligne dans ces régions.