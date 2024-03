Send an email

Jaime Chico Pardo: Membro do Conselho de Administração e Diretor Executivo

Jaime Chico Pardo é membro do Conselho de Administração do Grupo Bimbo e do Conselho Consultivo da BDT Capital Partners, uma empresa de investimento privado.

Anteriormente, fez parte dos conselhos de administração da Honeywell International, AT&T e American Funds Mutual Funds.

É também membro do Conselho de Administração da Universidade de Chicago Booth desde 2012.

Esta é uma das instituições académicas mais antigas e prestigiadas no domínio da educação empresarial.

Foi Presidente do Conselho de Administração da Telmex, da Carso Global Telecom e da IDEAL.

De 1995 a 2006, foi Diretor Executivo da Telmex.

Antes de ingressar na Telmex, foi CEO do Grupo Condumex, Euzkadi/General Tire de México e Fimbursa; fez carreira no sector bancário internacional com o Banamex e fundou um banco de investimento IFI de México em 1984.

Jaime Chico Pardo é licenciado em Engenharia Industrial pela Universidad Iberoamericana e tem um MBA da The University of Chicago, Booth School of Business.

Também fez parte do Conselho Empresarial Mexicano (CMN), uma associação composta por líderes empresariais que dirigem algumas das maiores e mais influentes empresas do México.