Jaime Chico Pardo: membre du conseil d’administration et PDG

Jaime Chico Pardo est membre du conseil d’administration de Grupo Bimbo et du conseil consultatif de BDT Capital Partners, une société d’investissement privée.

Auparavant, il a siégé aux conseils d’administration de Honeywell International, d’AT&T et d’American Funds Mutual Funds.

Il siège également au conseil d’administration de l’université de Chicago Booth depuis 2012.

Il s’agit de l’une des institutions académiques les plus anciennes et les plus prestigieuses dans le domaine de l’enseignement des affaires.

Jaime Chico Pardo

Il a également été président du conseil d’administration de Telmex, Carso Global Telecom et IDEAL.

De 1995 à 2006, il a été PDG de Telmex.

Avant de rejoindre Telmex, il a été PDG de Grupo Condumex, Euzkadi/General Tire de México et Fimbursa. Il a fait carrière dans le secteur bancaire international chez Banamex et a créé une banque d’investissement, IFI de México, en 1984.

Jaime Chico Pardo est titulaire d’un diplôme d’ingénieur industriel de l’Universidad Iberoamericana et d’un MBA de la Booth School of Business de l’université de Chicago.

Il a également fait partie du Conseil mexicain des affaires (CMN), une association composée de chefs d’entreprise qui dirigent certaines des sociétés les plus importantes et les plus influentes du Mexique.