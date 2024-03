Jaime Chico Pardo: consejero y director general

Send an email

Jaime Chico Pardo es miembro del Consejo de Grupo Bimbo y del Consejo de Asesores de BDT Capital Partners, una firma de inversión privada.

Antes, participó en los consejos de Honeywell International, AT&T y en Fondos Mutuos de American Funds.

También ha sido miembro del Consejo de la Universidad de Chicago Booth desde 2012.

Esta es una de las instituciones académicas más antiguas y prestigiosas en el campo de la educación empresarial.

Jaime Chico Pardo

Además se desempeñó como presidente del consejo de Telmex, Carso Global Telecom y de IDEAL.

Desde 1995 hasta 2006 ocupó el cargo de Director General de Telmex.

Antes de integrarse al equipo de Telmex, fue Director General de Grupo Condumex, de Euzkadi/General Tire de México y de Fimbursa; hizo carrera en la industria de la banca internacional con Banamex e inició un banco de inversión IFI de México en 1984.

Jaime Chico Pardo se graduó como Ingeniero Industrial en la Universidad Iberoamericana y realizó un MBA en The University of Chicago, Booth School of Business.

También ha sido parte del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), una asociación conformada por líderes empresariales que dirigen algunas de las empresas más grandes e influyentes en México.