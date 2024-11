Investissement direct étranger chinois au Canada: tendance

L’investissement direct étranger chinois au Canada a totalisé 124,611 milliards de dollars américains au cours des six dernières années, selon les données de Statistique Canada.

Ces flux ont connu des hauts et des bas, le point le plus bas ayant été atteint en 2016, avec 10,851 milliards de dollars américains, et le plus élevé en 2021, avec 18,336 milliards de dollars américains.

En 2023, la Chine se classait au cinquième rang des pays investisseurs au Canada, selon le classement définitif des pays investisseurs. Elle était également la vingtième destination la plus importante pour les investissements directs canadiens à l’étranger. Dans la région Asie–Pacifique, elle était la quatrième destination la plus importante.

Investissement direct étranger chinois au Canada

Les investissements chinois au Canada continuent de se concentrer sur les ressources naturelles. Il s’agit notamment des minéraux et des combustibles énergétiques. La plupart de ces investissements sont réalisés par le biais de fusions et d’acquisitions.

Selon le gouvernement canadien, plusieurs mesures ont été prises pour renforcer le processus d’examen des investissements étrangers. En outre, il cherche à s’assurer que ces investissements sont conformes aux valeurs et aux intérêts du Canada.

Voici l’évolution des IDE chinois au Canada, en millions de dollars américains:

2016 : 10,851.

2017 : 11,355.

2018 : 15,320.

2019 : 17,997.

2020 : 14,856.

2021 : 18,336.

2022 : 18,165.

2023: 17,731.

Relations internationales

Face à l’incertitude économique mondiale et aux élections dans différents pays, la Chine renforce ses relations extérieures. Cet effort inclut des liens avec des nations occidentales telles que l’Australie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et les États-Unis. Bien que le Canada fasse également partie de cette approche, il ne figure pas en tête de liste.

Les relations entre le Canada et la Chine restent complexes. Il existe plusieurs points de tension, tels que l’ingérence étrangère, les affaires de peine de mort, les visas, Hong Kong, le Xinjiang et Taïwan. Cependant, l’interaction avec la Chine reste pertinente pour le Canada. Cela s’explique par l’influence mondiale de la Chine dans différents domaines.

En termes d’IDE, le secteur minier canadien reçoit la part du lion des fonds provenant de pays alliés. Il s’agit notamment de l’Australie et des États-Unis.