Investimento Direto Estrangeiro no Peru: estatísticas e regime 

O Peru tem um regime de investimento aberto e um quadro jurídico que geralmente promove e protege o Investimento Direto Estrangeiro (IDE).

Depois de registar entradas de IDE de 11,656 mil milhões de dólares em 2022, o Peru atraiu 5,007 mil milhões de dólares nos primeiros três trimestres de 2023.

Nos últimos anos, o país registou entradas de IDE negativas de 417 milhões de dólares em 2020 e um pico de 13 622 milhões de dólares em 2012.

A base para este regime de investimento aberto foi estabelecida em 1991 através da Lei de Promoção do Investimento Estrangeiro e da Lei-Quadro para o Crescimento do Investimento Privado, com as alterações que lhe foram introduzidas.

No entanto, em abril de 2002, o governo criou a Proinversión, uma agência que promove e facilita o investimento privado no país.

As funções específicas da ProInversión incluem a identificação e promoção de oportunidades de investimento, a preparação de estudos de viabilidade, a organização de processos de concurso e a facilitação do diálogo entre os investidores e o governo.

A agência também trabalha para melhorar o clima de investimento e simplificar os procedimentos para atrair investimento de forma eficiente.

Investimento direto estrangeiro

Em 2022, as entradas de IDE aumentaram em resultado de maiores reinvestimentos de lucros (devido a menores distribuições de dividendos em resultado de menores lucros anuais) e de contribuições de capital (principalmente da Newmont Corporation para aumentar a sua participação na Minera Yanacocha).

Os investimentos mineiros diminuíram devido à ausência de novos grandes projectos neste sector, bem como ao início das operações em Quellaveco.

Sector mineiro

O investimento nos sectores não mineiros foi impulsionado por grandes projectos de infra-estruturas, como o Terminal Portuário de Chancay Fase 1, a Linha 2 do Metro de Lima e a Autopista del Sol Trujillo-Sullana, entre outros.

Ao nível das empresas, destacam-se os seguintes investimentos: Yanacocha aumentou o seu investimento anual em $254m, principalmente para a sua concessão Acumulación Chaquicocha; Minsur aumentou o seu investimento em $85m, principalmente para equipamento mineiro; e Cerro Verde aumentou o seu investimento em $61m, para infra-estruturas, uma fábrica de processamento e equipamento mineiro.