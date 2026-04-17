Turismo agroindustrial de Grupo Bafar: la nueva apuesta 

Enfocado en la producción y comercialización de carnes y embutidos, Grupo Bafar apuesta ahora al turismo agroindustrial y de lujo.

Esta empresa mexicana continúa con el desarrollo del Valle de los Encinos. Este desarrollo incluye una vinícola, un hotel, un campo de golf y un restaurante.

Como casos de referencia: En Valle de Guadalupe, Monte Xanic ofrece catas premium; Casa Madero combina historia y hospitalidad de alto nivel; mientras Hacienda Uayamon integra experiencias agrícolas exclusivas, posicionando el turismo agroindustrial de lujo en México con enfoque en valor agregado y sofisticación.

Turismo agroindustrial de Grupo Bafar

En su segmento Inmobiliario, la empresa inició la construcción del hotel. Además, estima su conclusión para el último trimestre de 2026.

Como parte del Valle de los Encinos, Grupo Bafar desarrolló la primera fase de un complejo de amenidades. Esta fase incluye la construcción de un Pueblo con arquitectura toscana que permitirá a visitantes y clientes que buscan la organización de eventos bajo una experiencia única. Una experiencia que estará acompañada de salones de eventos, iglesia, tienda de regalos, restaurante y una vinícola totalmente equipada.

De esta forma, la empresa pretende transitar de las carnes frías al lujo toscano. Esto implica la metamorfosis inmobiliaria en el Valle de los Encinos. El nuevo enfoque conlleva también una ambiciosa diversificación de la empresa hacia el turismo de lujo. Además, considera el sector inmobiliario de alta plusvalía.

En su negocio agroindustrial, la empresa proyecta aumentar su producción de vid. En 2023, fue de menos de 50,000 toneladas, pero se planea llegar a cerca de 250,000 toneladas en 2027.

El hotel de lujo

Actualmente, Grupo Bafar continúa con la fase dos, que incluye la construcción de un Hotel con poco más de 100 habitaciones. Este hotel será operado por una de las cadenas más reconocidas a nivel internacional. Asimismo, habrá un campo de Golf bajo un diseño exclusivo y certificado por una de las firmas más prestigiosas en el mundo. Esto permitirá una experiencia única de juego en el norte de México.

En los próximos meses, Grupo bafar iniciará la construcción de una casa club. Esta casa contará con todas las actividades de recreación y descanso que una propiedad de este tipo demanda.

El Valle de los Encinos además de proveer experiencias de hospitalidad únicas, ofrece una oportunidad de inversión en lotes residenciales, que sin duda conformará una de las más exclusivas comunidades rodeado de espectaculares escenarios naturales y todos los servicios e infraestructura necesarios para un segundo hogar.

Como parte de la estrategia de crecimiento de la división inmobiliaria, la empresa estableció un acuerdo estratégico con el desarrollador regional Grupo Roma. Para lo cual constituyó un fideicomiso con poco más de 400 hectáreas de terrenos en breña en el municipio de Chihuahua. Estos terrenos representan una primera etapa. Se sumarán otras tantas hectáreas en los próximos meses.

Estas reservas de tierra serán la materia prima de la nueva área inmobiliaria que permitirá desarrollar proyectos de índole comercial, hospitales y consultorios, vivienda vertical y vivienda social, entre otros; así como reservas de tierra con vocación industrial que Fibra Nova podrá incorporar en su estrategia de desarrollo de nuevos parques para la industria manufacturera de exportación.