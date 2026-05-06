Inversiones de Volkswagen en Estados Unidos suman 10,000 millones de dólares 

Las inversiones de Volkswagen en Estados Unidos suman alrededor de 10,000 millones de dólares desde 2018.

Estas inversiones de VWGoA se dieron desde que en ese año Estados Unidos impuso por primera vez los aranceles de la Sección 232 sobre el acero y el aluminio.

VWGoA es la filial estadounidense del Grupo Volkswagen. Opera marcas como VW y Audi. Gestiona manufactura, comercialización y distribución en Estados Unidos.

Inversiones de Volkswagen en Estados Unidos

La inversión incluye una ampliación de 845 millones de dólares de la fábrica de Chattanooga y la creación de más de 1,000 puestos de trabajo con salarios iniciales de 23,40 dólares por hora para producción y de 32.60 dólares por hora para oficios especializados, además de una bonificación por incorporación de 3,000 dólares.

En total, la planta de Chattanooga emplea a más de 4,000 trabajadores. Además, las inversiones adicionales en Rivian para vehículos con software de diseño (SDV) y la compra de International elevan la inversión total a 10,000 millones de dólares.

Las inversiones propias de VWGoA se multiplican con las inversiones de sus proveedores en la producción local. Esto suma alrededor de 3,000 millones de dólares en nuevo capital y operaciones de fabricación en Chattanooga y sus alrededores.

Durante más de una década, VWGoA ha fabricado diversos modelos de vehículos en Chattanooga para múltiples mercados en todo el mundo. En la actualidad, esto incluye el SUV Atlas de 7 plazas, su variante crossover de 5 plazas y el SUV crossover eléctrico ID.4.

El número total de empleados de VWGoA en Estados Unidos, en todas sus instalaciones, supera las 10,000 personas.

Mercado estadounidense

Para el año completo 2026, S&P Global espera que la producción mundial de vehículos ligeros disminuya levemente en comparación con 2025.

De acuerdo con Visteon Corporation, las condiciones del mercado siguen siendo mixtas en las distintas regiones del mundo. En Estados Unidos, la demanda minorista se mantiene estable, aunque se espera que las ventas de vehículos eléctricos disminuyan debido a la reciente expiración de ciertos créditos fiscales.

También se prevé que la demanda minorista en Europa aumente levemente. Por otra parte, se anticipa que la demanda minorista en China disminuya marginalmente debido a los recientes cambios en los incentivos gubernamentales.

En 2026, las condiciones del mercado de chips de memoria podrían generar presiones sobre los costos y tener el potencial de afectar los volúmenes de producción de la industria. Esto se debe a que la capacidad de los proveedores de memoria se destina cada vez más a respaldar el crecimiento de la infraestructura de centros de datos.

El impacto de los aranceles en la industria automotriz sigue siendo incierto, con el potencial de aumentar los costos de producción y afectar los volúmenes futuros de vehículos; sin embargo, los efectos han sido mínimos hasta la fecha.