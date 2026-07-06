Inversión bruta total en México cae 3.5% a pesar de promoción del gobierno

La inversión bruta total en México cayó a una tasa interanual de 3.5% en el primer trimestre de 2026 a pesar de la promoción del gobierno.

Este indicador se basa en pesos constantes con poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2018.

La inversión bruta total en México mide el gasto en activos productivos nuevos, como maquinaria, equipo y construcción. Indica cuánto se está ampliando la capacidad económica del país y sirve para evaluar confianza empresarial, crecimiento futuro y dinamismo de la actividad productiva.

Inversión bruta total en México

El 4 de febrero de 2026, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones que, desde el lanzamiento del Plan México, la cartera de inversión privada alcanzó cerca de 406,800 millones de dólares. El portafolio suma 2,539 proyectos y prevé la creación de unos 1.63 millones de empleos. Sheinbaum subrayó que el capital privado sigue siendo clave para impulsar la infraestructura estratégica del plan.

A continuación se indica la inversión fija bruta en México, en miles de millones de pesos y pesos constantes con poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2018:

2021 : 4,873.8.

2022 : 5,238.3

2023 : 5,966.4

2024 : 6,174.8

2025: 5,782.7

Capitales con el Plan México

El 4 de mayo de 2026, el gobierno mexicano anunció nuevas medidas para agilizar la inversión y los trámites regulatorios dentro del Plan México. Entre ellas destacan una autorización inmediata para proyectos privados estratégicos, una ventanilla única de comercio exterior y la simplificación de trámites de COFEPRIS. El objetivo es impulsar las energías renovables, la infraestructura y atraer unos 295,000 millones de pesos en inversión privada.

Antes, el 12 de abril de 2026, el gobierno inauguró en Huamantla, Tlaxcala, el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, como parte del Plan México. El proyecto busca detonar el desarrollo regional, atraer inversión y facilitar la instalación de empresas con infraestructura, servicios básicos e incentivos económicos. Se prevé que genere 540 millones de dólares, más de 5,000 empleos y abarque más de 53 hectáreas.

La inversión bruta total en México como porcentaje del PIB nacional disminuyó de 22.7% en el primer trimestre de 2025 a 21.9% en el primer trimestre de 2022. Este indicador creció de 21.6% en todo 2022 a 23.8% en 2023. Luego cayó de 24.3% en 2024 a 22.7% en 2025.