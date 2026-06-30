El Family Office ya no es exclusivo de los ultra ricos: la apuesta de Adolfo del Cueto por democratizar la gestión patrimonial

El concepto de Family Office siempre estuvo envuelto en exclusividad. Solo las familias con patrimonios de cientos de millones de dólares podían costear equipos dedicados. Esos equipos coordinaban todo: inversiones, planificación fiscal, herencias, bienes raíces, seguros y filantropía.

Para el resto —familias con recursos importantes pero no billonarios— la realidad era muy distinta. Múltiples asesores que no se hablaban entre sí. Reportes que no cuadraban. Y la sensación permanente de que nadie tenía el panorama completo.

Adolfo del Cueto, cofundador y CEO de Bulltick Capital Markets, identificó esa brecha como una de las grandes oportunidades del mercado financiero latinoamericano. Su propuesta fue directa: diseñar un modelo de Family Office accesible para más familias. Sin sacrificar profundidad. Sin sacrificar calidad. Esa visión, sostenida durante más de 25 años, se convirtió en uno de los pilares que distinguen a Bulltick en la región.

El problema que nadie resolvía: la fragmentación

Pensemos en un inversionista latinoamericano con patrimonio relevante. Tiene cuentas en dos o tres bancos. Propiedades en distintos países. Una empresa operativa. Seguros contratados aquí y allá. Estructuras sucesorias que cruzan jurisdicciones. Cada pieza la gestiona un especialista diferente. Ninguno habla con los demás. Muchos ni siquiera saben que las otras piezas existen.

El resultado es predecible. Decisiones sin contexto. Riesgos que nadie detecta. Oportunidades fiscales que se pierden. Y en los peores casos, estructuras patrimoniales que terminan trabajando en contra del propio cliente.

Adolfo del Cueto entendió que la solución no requería inventar servicios nuevos. Requería coordinar los existentes. Un solo modelo integrado. Un único punto de contacto. Una visión global del patrimonio familiar.

El modelo Bulltick: un director de orquesta para el patrimonio

El enfoque funciona como una orquesta. Cada músico es excelente en su instrumento, pero sin director, el resultado es caos. Los asesores de Bulltick adoptan una perspectiva de 360 grados: inversiones financieras, planificación fiscal, estructuración sucesoria, bienes raíces, seguros y filantropía. No sustituyen al especialista de cada área. Se aseguran de que todas las piezas encajen y de que cada decisión considere su impacto en el conjunto.

El beneficio que más valoran los clientes es la claridad. Ya no reciben reportes fragmentados de cinco fuentes distintas. Obtienen una vista consolidada de su patrimonio. Entienden cómo cada decisión en un área afecta a las demás. La plataforma bt360 lleva esta visión al plano tecnológico: activos financieros y no financieros, seguimiento fiscal e inversiones alternativas, todo en un solo entorno digital seguro e intuitivo.

Proteger el legado familiar: el programa NextGen

Una de las preocupaciones más frecuentes entre las familias patrimoniales de América Latina es la continuidad generacional. La fortuna se construyó con años de sacrificio. Pero si los herederos no están preparados para tomar decisiones financieras informadas, ese legado corre peligro.

Adolfo del Cueto respondió a esa inquietud con el programa NextGen. Su objetivo: educar a las siguientes generaciones en los principios básicos de finanzas e inversión. No busca convertir a hijos o nietos en analistas financieros. Su propósito es más práctico. Que los herederos sepan hacer las preguntas correctas. Que comprendan los conceptos de riesgo y rendimiento. Y que nadie pueda venderles productos que no entienden.

Para Del Cueto, invertir en la educación de los herederos es cuidar el capital del cliente a largo plazo. Es invertir en la relación con toda la familia, no solo con el titular de la cuenta.

Sin conflictos de interés: la estructura que marca la diferencia

Lo que hace posible este modelo de Family Office accesible es la estructura de Bulltick. La firma opera bajo un esquema de honorarios directos (fee-only). No tiene incentivos para recomendar productos propios. No prioriza transacciones que generen comisiones. Cada recomendación responde exclusivamente al beneficio del cliente.

Además, la custodia del dinero se mantiene en instituciones reguladas e independientes. El asesor no tiene acceso directo a los recursos. Esta separación elimina un riesgo fundamental y proporciona una capa adicional de protección, especialmente valiosa en un entorno donde la desconfianza institucional tiene bases históricas reales.

Y hay un efecto secundario positivo: sin productos propios que colocar, el asesor puede recorrer todo el mercado. Selecciona lo que se adapta mejor al perfil de cada familia. Trabaja con múltiples bancos, custodios y plataformas. Busca las mejores condiciones en cada operación. Sin restricciones de catálogo.

La tecnología como habilitador del modelo

Esta visión de Family Office accesible no sería viable sin tecnología adecuada. La plataforma bt360 consolida el patrimonio completo del cliente: activos financieros, bienes raíces, inversiones alternativas, seguros y estructuras fiscales en múltiples jurisdicciones. Esa consolidación elimina puntos ciegos. Cuando el cliente ve en una sola pantalla cómo cada pieza se relaciona con las demás, las conversaciones con su asesor se vuelven mucho más productivas.

Complementan esta plataforma herramientas como Addepar, Salesforce Financial Services Cloud y los principales custodios internacionales. Juntas permiten reportes detallados, seguimiento fiscal automatizado y trazabilidad completa de cada operación. Para las familias que han sufrido la frustración de armar el rompecabezas por su cuenta, esta experiencia integrada representa un cambio cualitativo.

Un servicio que se extiende más allá de las inversiones

El modelo de Family Office de Bulltick no se limita a gestionar portafolios. Abarca planificación fiscal internacional, estructuración sucesoria, coordinación de seguros y, para quienes lo requieren, filantropía. Cada una de estas piezas tiene impacto en las demás. Una decisión fiscal afecta la estructura de inversión. Un cambio sucesorio modifica la planificación de liquidez. Sin un coordinador central, estas interdependencias pasan desapercibidas.

Bulltick actúa como ese coordinador. No reemplaza al abogado, al fiscalista ni al corredor de seguros. Los complementa. Se asegura de que todos trabajen con la misma información y hacia los mismos objetivos. El resultado es un servicio donde la suma de las partes funciona como un todo coherente.

Para Adolfo del Cueto, esta coordinación es lo que distingue a un verdadero Family Office de una colección de servicios financieros independientes. La diferencia no está en la cantidad de servicios sino en la calidad de su integración.

Custodia separada: protección estructural

Otro pilar del modelo es la custodia separada. El dinero del cliente no se deposita en Bulltick. Se resguarda en instituciones reguladas como Pershing, subsidiaria de BNY Mellon. El asesor diseña la estrategia y selecciona los instrumentos. Pero no tiene acceso directo a los fondos. Esta separación elimina riesgos operativos y recuerda una lección dolorosa de la industria: cuando quien asesora también custodia, la tentación es estructural.

Para las familias latinoamericanas, donde los escándalos financieros han erosionado la confianza en más de una institución, esta claridad estructural resulta particularmente valiosa. El patrimonio está en una institución con supervisión independiente. Bulltick lo gestiona. Pero el dinero nunca pasa por sus cuentas.

El futuro de la gestión patrimonial en América Latina

La tendencia global apunta hacia modelos de gestión patrimonial más integrados, más transparentes y más centrados en el cliente. En América Latina, donde la concentración de riqueza coexiste con una industria de asesoría que todavía tiene mucho por recorrer, la oportunidad para modelos como el de Bulltick es enorme.

Adolfo del Cueto lo tiene claro: el estándar de servicio que hoy es excepcional debería ser la norma. El camino pasa por educar al inversionista, regular de forma efectiva y demostrar permanentemente que la transparencia no es un costo. Es una ventaja competitiva.