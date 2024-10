Interrupções no comércio marítimo: Canal do Panamá e Mar Vermelho

Entre as principais interrupções do comércio marítimo em 2023 e parte de 2024, o Canal do Panamá e o Mar Vermelho foram destacados.

O Escritório do Economista-Chefe de Assuntos Globais do Canadá destacou esses eventos em um relatório sobre comércio e cadeias de suprimentos.

O cenário global de comércio e investimento enfrentou obstáculos como o aumento do protecionismo, interrupções marítimas, como o Canal do Panamá e o Mar Vermelho, e tensões geopolíticas.

Como resultado, os fluxos de Investimento Estrangeiro Direto (IED) atingiram US$ 1,33 trilhão em 2023. Isso representa um declínio de 2% em relação ao ano anterior.

Além disso, o volume do comércio mundial diminuiu 1,2% em 2023, após um aumento de 3,0% em 2022.

Por outro lado, o crescimento econômico global desacelerou de 3,5% em 2022 para 3,2% em 2023.

Interrupções no comércio marítimo

O Escritório do Economista-Chefe apontou que, graças ao tamanho dos navios modernos, o transporte marítimo é mais barato. Isso se deve à criação de infraestrutura essencial e ao domínio do transporte de contêineres.

De fato, a eficiência do transporte marítimo internacional impulsionou o crescimento das cadeias de suprimentos. Atualmente, mais de 80% das mercadorias comercializadas globalmente são transportadas por água. Isso equivale a mais de US$ 20 trilhões até 2023.

No entanto, eventos recentes destacaram fatores que afetam negativamente o comércio marítimo. Por exemplo, as condições históricas de seca no Canal do Panamá forçaram as autoridades a implementar limites de trânsito.

O número de navios que transitam pelo canal caiu de uma média de 36 para apenas 18 em fevereiro de 2024, de acordo com dados da Autoridade do Canal do Panamá.

Logística

Embora o número de navios tenha aumentado desde então, o canal operou bem abaixo da capacidade por mais de quatro meses. Em março de 2024, ele estava operando com aproximadamente 70% de sua capacidade.

Como resultado, os volumes de comércio no Canal do Panamá foram 32% menores nos dois primeiros meses de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023.

Enquanto isso, no Mar Vermelho, 2023 terminou com ataques a navios por um grupo militante do Iêmen. Isso resultou em uma queda de 59% nos volumes de comércio nos dois primeiros meses de 2024 em comparação com 2023. Em maio de 2024, os volumes de comércio em ambas as rotas de trânsito permaneceram estagnados.

As rotas do Canal do Panamá e do Mar Vermelho respondem por aproximadamente 20% do comércio marítimo mundial. Portanto, encontrar rotas ou modos de transporte alternativos pode ser caro. Por exemplo, a próxima melhor opção para navios que viajam da Ásia para a Europa é contornar a ponta sul da África. Isso pode acrescentar mais uma ou duas semanas ao tempo de trânsito.

Perspectiva

O tamanho do mercado do setor de transporte marítimo global cresceu consideravelmente nos últimos anos. Esse crescimento se deve ao aumento do comércio marítimo e da demanda de transporte. O tamanho total do mercado aumentou de 1.931,7 milhões de toneladas de peso morto (DWT) em 2018 para 2.198,0 milhões de DWT em 2022.

Isso representa uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,3% durante esse período. À medida que as atividades de transporte comercial se recuperam da pandemia da Covid-19, espera-se que o mercado aumente para 2.539,3 milhões de DWT em 2027. Isso implicará em uma CAGR de 2,9% de 2023 a 2027.