Internationalisation de Pemex: exportations de pétrole

L’internationalisation de Pemex s’est renforcée depuis que les États-Unis, principal partenaire de l’entreprise, ont réduit leurs importations de pétrole léger.Au 31 décembre 2023, P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., l’entreprise qui gère les importations et les exportations de pétrole brut pour le compte de Pemex, comptait 19 clients dans sept pays. En 2023, 69,6 % des exportations de pétrole brut de Pemex étaient destinées à des clients aux États-Unis et au Canada, soit une augmentation de 2,7 % par rapport à 2022.Depuis 2014, en raison de la disponibilité accrue de pétrole brut léger aux États-Unis et d’autres tendances de la demande internationale, Pemex a élargi sa distribution géographique. En outre, elle a adapté sa stratégie pour diversifier et renforcer la position du pétrole brut mexicain sur le marché international.

Internationalisation de Pemex

En 2023, les ventes à l’exportation de Pemex vers les États-Unis ont totalisé 607 924 millions de pesos. Cela représente 35,3 % des ventes totales et 79,2 % des ventes à l’exportation pour l’année. Depuis 2003, grâce à l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA), les exportations de produits pétrochimiques du Mexique vers les États-Unis ne sont soumises à aucun droit de douane. À quelques exceptions près, les exportations de pétrole brut et de produits pétroliers sont également libres ou exemptes de droits de douane.

Ventes externes

En 2023, les exportations de pétrole brut de Pemex ont augmenté en volume de 8,4%, à 1,032,800 barils par jour en 2023.Pemex Exploración y Producción vend du pétrole brut à PMI, qui le vend ensuite à des clients internationaux. Le volume exporté est le volume qui parvient à ces clients. PMI utilise un panier de prix de référence internationaux pour fixer les prix du pétrole brut et les ajuste en fonction des conditions du marché. Les prix à l’exportation des produits raffinés, des produits pétrochimiques et du gaz naturel sont déterminés par les conditions du marché et les négociations directes avec les clients.Les ventes à l’exportation de Pemex ont chuté de 28,5% en 2023, pour atteindre 767,6 milliards de pesos. Cette baisse est due à une chute de 20,2% du prix moyen du pétrole brut mexicain. Le prix moyen du pétrole brut était de 70,59 dollars le baril en 2023, contre 88,41 dollars en 2022. Les ventes à l’exportation de Deer Park ont également chuté de 27,4% pour atteindre 173,2 milliards de pesos en 2023, en raison d’une baisse de 35,5% du prix des distillats de pétrole et de l’essence.