Internacionalização da Pemex: exportação de petróleo

A internacionalização da Pemex foi reforçada desde que os Estados Unidos, principal parceiro da empresa, reduziram as suas importações de petróleo leve.Em 31 de dezembro de 2023, a P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., a empresa que trata das importações e exportações de petróleo bruto para a PEMEX, tinha 19 clientes em sete países. Em 2023, 69,6% das exportações de petróleo bruto da PEMEX foram para clientes nos Estados Unidos e Canadá, um aumento de 2,7% em relação a 2022.Desde 2014, devido à maior disponibilidade de petróleo bruto leve nos Estados Unidos e outras tendências na demanda internacional, a PEMEX expandiu sua distribuição geográfica. Além disso, adaptou sua estratégia para diversificar e fortalecer a posição do petróleo bruto mexicano no mercado internacional.

Internacionalização da Pemex

Durante 2023, as vendas de exportação da Pemex para os Estados Unidos totalizaram 607.924 milhões de pesos. Isto representou 35,3% das vendas totais e 79,2% das vendas de exportação do ano. Desde 2003, graças ao Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA), as exportações petroquímicas do México para os Estados Unidos têm uma tarifa zero. Com algumas excepções, as exportações de petróleo bruto e de produtos petrolíferos também têm sido livres ou isentas de tarifas.

Vendas externas

Em 2023, as exportações de petróleo bruto da Pemex cresceram em volume 8,4%, de 953.200 barris por dia em 2022 para 1.032.800 barris por dia em 2023.A Pemex Exploración y Producción vende petróleo bruto à PMI, que depois o vende a clientes internacionais. O volume exportado é o volume que chega a estes clientes. A PMI utiliza um cabaz de preços de referência internacionais para fixar os preços do petróleo bruto, ajustando-os em função das condições do mercado. Os preços de exportação dos produtos refinados, dos produtos petroquímicos e do gás natural são determinados pelas condições do mercado e pelas negociações directas com os clientes.As vendas de exportação da Pemex caíram 28,5% em 2023, para 767,6 mil milhões de pesos. Isto deveu-se a uma queda de 20,2% no preço médio do petróleo bruto mexicano. O preço médio do petróleo bruto foi de 70,59 dólares por barril em 2023, em comparação com 88,41 dólares em 2022. As vendas de exportação da Deer Park também caíram 27,4% para 173,2 bilhões de pesos em 2023, devido a uma queda de 35,5% no preço dos destilados de petróleo e da gasolina.