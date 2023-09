Intégration commerciale régionale: États-Unis

Les États-Unis ont cherché à approfondir l’intégration commerciale régionale de diverses manières dans le secteur manufacturier.

Ils ont notamment négocié l’accord Mexique-États-Unis-Canada (ACEUM), qui prévoit de nouvelles règles d’origine pour le secteur automobile afin d’augmenter le contenu régional et d’en faire bénéficier l’industrie automobile nord-américaine.

D’autres exemples sont le Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF) et le Conseil du commerce et de la technologie entre les États-Unis et l’Union européenne (TTC), qui se concentrent tous deux sur le développement de chaînes d’approvisionnement régionales plus sûres, plus diversifiées et plus résilientes.

Pour la première fois dans un accord commercial américain, le ACEUM comprend un chapitre spécifique sur les PME, reconnaissant ainsi leur rôle dans l’économie de chaque pays signataire.

Les entreprises américaines comptant moins de 500 employés représentent les deux tiers des entreprises qui échangent des marchandises avec le Canada et le Mexique.

Intégration commerciale

Le ACEUM favorise la coopération et l’échange d’informations afin de générer davantage d’opportunités de commerce et d’investissement pour les PME de la région, réduit les formalités pour les expéditions de moins de 2 500 USD, relève les niveaux de minimis, élimine l’exigence de présence locale pour les prestataires de services transfrontaliers et facilite l’échange d’informations et de bonnes pratiques pour la participation des PME aux marchés publics couverts, entre autres mesures.

En outre, ce nouvel accord, qui entrera en vigueur en juillet 2020, comprend également des modifications concernant, entre autres, le salaire minimum, l’accès accru aux marchés laitiers canadiens et l’extension de la protection du droit d’auteur jusqu’à 70 ans après la vie de l’auteur.

Le ACEUM met également à jour (pour les États-Unis et le Mexique uniquement) les procédures de règlement des différends entre investisseurs et États du chapitre 11 de l’ALENA.

Le ACEUM comprend une clause d’extinction de 16 ans, ce qui signifie que les termes de l’accord expirent après une période déterminée et sont soumis à un réexamen tous les six ans, date à laquelle les États-Unis, le Mexique et le Canada peuvent décider de proroger ou non le ACEUM.

Si le ACEUM est résilié ou modifié d’une autre manière, cette résiliation ou cette modification pourrait avoir des répercussions importantes sur le secteur de l’aviation au Mexique.