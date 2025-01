Integração na indústria siderúrgica EUA-México: Marcelo Ebrard

A integração na indústria siderúrgica entre o México e os Estados Unidos não foi realizada com a melhor das estratégias, questionou Marcelo Ebrard, Secretário de Economia.

O México foi o principal destino das exportações americanas de aço e seus manufaturados nos primeiros 11 meses de 2024, com 14.044 milhões de dólares, o que implica um aumento de 5,4% em relação ao ano anterior.

Por outro lado, no mesmo período, o México foi o terceiro maior fornecedor desses produtos para o mercado dos EUA, com 9,661 bilhões de dólares, uma queda de 8,6%, atrás do Canadá e da China.

Indústria siderúrgica

Ao participar da 85ª Assembleia Geral Anual da Sociedade Americana do México, na Cidade do México, Ebrard disse na quarta-feira que o México e os Estados Unidos impuseram tarifas um ao outro no setor siderúrgico.

“Estamos em déficit, a América do Norte, mas continuamos a impor tarifas uns aos outros”, disse ele.

Abaixo está a tendência das exportações americanas de aço e produtos siderúrgicos para o México, em milhões de dólares, de acordo com dados do Departamento de Comércio:

2018 : 10,132.

2019 : 9,519.

2020 : 8,137.

2021 : 11,795.

2022 : 13,885.

2023 : 14,314.

2024 (janeiro-novembro): 14.044.

Integração produtiva e comercial

“O que há de errado com esses amigos? Por que eles ficam se cutucando se estão em déficit? Por que não nos organizamos para não estarmos em déficit? Bem, temos que resolver esse tipo de coisa”, acrescentou Evrard no evento.

Segundo ele, o aço mexicano representa 2% do mercado dos EUA, enquanto o aço americano representa 14% do mercado mexicano.

“Dificultamos a vida das indústrias automotiva e aeronáutica (…) Toda vez que aplicamos uma tarifa sobre o aço, você dá um golpe em sua própria empresa”, criticou Ebrard.

Veja a seguir o comportamento das importações americanas de aço e seus produtos originários do México, em milhões de dólares:

2018 : 7,261.

2019 : 7,128.

2020 : 6,559.

2021 : 10,879.

2022 : 13,491.

2023 : 11,337.

2024 (janeiro-novembro): 9.661.

Em todo o mundo, as importações de aço e seus manufaturados dos EUA foram de US$ 74,585 bilhões de janeiro a novembro de 2024, enquanto suas exportações correspondentes foram de US$ 39,755 bilhões.