Inovação na Cemex: CO2, energia e alterações climáticas

Os desenvolvimentos de inovação na Cemex têm um foco para além dos produtos e estão relacionados com o CO2, a energia limpa e as alterações climáticas.

Fundada em 1906, a Cemex opera no sector dos materiais de construção e é uma das maiores empresas de cimento do mundo.

Como parte dos seus planos, a empresa tem objectivos significativos para descarbonizar as suas operações e levar a sua pegada de CO2 do betão a zero.

Algumas das suas inovações em curso incluem abordagens inovadoras para reduzir o fator clínquer, criar valor a partir do CO2, utilizar o CO2 na mineralização (carbonatação) de materiais (por exemplo, betão reciclado), tecnologias para reutilizar materiais residuais para permitir a sua reutilização e reciclagem e explorar fontes de energia renováveis para substituir os combustíveis fósseis.

O clínquer é a principal matéria-prima granular, tipicamente de 3 a 25 milímetros de tamanho, utilizada para produzir cimento portland e é fabricado através da calcinação de uma mistura de calcário e argila a uma temperatura elevada.

Inovação na Cemex

A empresa tem inovado em tecnologia de produtos, como o betão de alto desempenho; processos produtivos, como a utilização de fornos de cimento mais eficientes do ponto de vista energético; logística, como a implementação de tecnologias de localização e gestão de frotas; serviços, como a conceção de misturas personalizadas; e sustentabilidade, como o desenvolvimento de cimentos de baixo carbono.

Em 2022, um dos seus projectos deu um exemplo de criação de valor a partir do CO2, demonstrando que é possível utilizar diretamente o CO2 tal como se encontra nos gases de combustão para produzir nanomateriais de carbono, que, por sua vez, têm várias utilizações de elevado valor nos sectores automóvel, eletrónico e médico, entre outros.

A Cemex também está a trabalhar na utilização de energia solar térmica concentrada para impulsionar todo o processo de produção de clínquer com energia renovável.

Investigação

Em 2022, a empresa produziu o primeiro clínquer solar de sempre. Além disso, está a desenvolver processos que podem micronizar materiais que são potenciais substitutos do clínquer, e está a descobrir que, devido à maior reatividade destes materiais, pode esperar diminuir ainda mais o fator clínquer nos seus produtos de cimento.

A captura, utilização e armazenamento de carbono (CCS) é outro foco central da sua investigação.

A Cemex espera que aproximadamente 30% das suas emissões totais de CO2 possam um dia ser reduzidas através da CAC.

O CCS é uma parte importante para alcançar a sua estratégia de betão líquido zero até 2050.