Inflación en México, Sudáfrica y Rusia subió por depreciación de monedas

Las depreciaciones de las monedas y los aumentos de los precios de las materias primas han elevado la inflación en México, Sudáfrica y la Federación de Rusia, pero a un ritmo más moderado que en Brasil, indicó un reporte de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Hasta ahora, en el mundo avanzado, las presiones inflacionarias más fuertes parecen ser una característica de la recuperación de Estados Unidos.

A mediados de 2021, la economía de los Estados Unidos registró su inflación al consumidor más alta en 10 años (5.4%), lo que algunos han tomado como una indicación de que la política macroeconómica ha sido demasiado expansiva.

Inflación en México

A mediados de 2021, estas tres economías registraron una inflación de precios al consumidor de entre 4 y 6%, lo que, a su vez, ha llevado a los Bancos Centrales de México y la Federación de Rusia a endurecer la política monetaria.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta del Banco de México, especialistas del sector privado elevaron sus expectativas de inflación de México a 6.60% para 2021.

Variation in exchange rate of selected currencies vis-à-vis the dollar of the United States, selected time periods, 1 Jan. 2020–30 Jul. 2021 (Per cent)

En India, la inflación al consumidor ya era de 6% antes de la pandemia. El shock de Covid-19 provocó una caída temporal de los precios, pero a medida que la economía se recuperaba y los precios de los alimentos se aceleraban, el país volvió a una tasa de inflación de 6% a mediados de 2021.

Por el contrario, en China, el gobierno había estado adoptando medidas restrictivas para combatir la inflación antes del shock Covid-19.

A mediados de 2020, la parada repentina de la economía china aumentó el impacto de las medidas restrictivas y empujó la economía brevemente a la deflación. A medida que la economía se recuperó, la inflación volvió a ser positiva, aunque todavía baja (alrededor de 2 por ciento) según los estándares internacionales.

Precios

En el mundo avanzado, Japón todavía está luchando contra una tendencia deflacionaria, lo que significa que la reciente aceleración de los precios no ha sido suficiente para compensar las presiones deflacionarias causadas por la pandemia.

Una versión más moderada de la historia japonesa se está desarrollando en Europa, donde la inflación ha ido en aumento, pero aún no lo suficiente para compensar los casi ocho años de estancamiento efectivo de los precios con incrementos anuales por debajo del objetivo de 2 por ciento.