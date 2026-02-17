Producción mundial de vehículos ligeros: en 2025 por debajo del pico

La producción mundial de vehículos ligeros en 2025 experimentó un aumento del 4% en comparación con 2024, alcanzando los 91.602,2 mil unidades.

De acuerdo con la empresa Lear Corporation, este crecimiento fue impulsado principalmente por un incremento del 7% en Asia, que produjo 54.065,2 mil unidades.

América del Sur también contribuyó al aumento, con un crecimiento del 2% y una producción de 2.953,3 mil unidades.

Otros mercados globales mostraron un notable crecimiento del 8%, llegando a 1.936,5 mil unidades producidas.

Producción mundial de vehículos ligeros

Sin embargo, no todas las regiones experimentaron crecimiento.

América del Norte y Europa y África registraron una ligera disminución del 1% cada una en su producción de vehículos ligeros.

A pesar de este aumento general, la producción mundial en 2025 se mantuvo aproximadamente un 2% por debajo de los niveles máximos de 2017.

América del Norte y Europa y África estuvieron 10 y 24% por debajo de sus picos anteriores, respectivamente.

La producción mundial de vehículos eléctricos de batería (BEV) alcanzó 14.5 millones de unidades en 2025, frente a 11.3 millones en 2024. Con ello, los BEV representaron 16% de la fabricación global de vehículos ligeros, por encima del 13% registrado un año antes.

Este desempeño confirma que el mercado de BEV fue un factor clave en la industria automotriz. El avance porcentual refleja una mayor participación dentro del total de unidades producidas y consolida su peso en la estructura productiva global.

Los vehículos ligeros comprenden unidades destinadas al transporte de personas o carga liviana, con peso bruto vehicular reducido. Incluyen automóviles, SUV, camionetas y vans. Se caracterizan por su uso urbano o comercial y menor capacidad frente a vehículos pesados.

El crecimiento de los BEV fue impulsado principalmente por China y Europa, lo que refleja una demanda creciente de vehículos electrificados en esos mercados. Así, ambas regiones incidieron de forma directa en la expansión global del segmento.

Industria automotriz

La oferta ampliada de fabricantes tradicionales y nuevos, junto con requisitos gubernamentales, incentivos públicos y metas internas de producción, reforzó la tendencia del mercado. Así, la combinación de regulación y estrategia corporativa impulsó el desempeño reciente de la industria automotriz global.

Además, la preferencia de los consumidores por vehículos crossover y utilitarios deportivos (SUV) incidió de forma positiva. En 2025, la producción de estos modelos representó aproximadamente 49% del total, frente al 40% registrado cinco años atrás.

Estos vehículos de mayor tamaño y funcionalidad, incluidos modelos de lujo, SUV y crossover, concentran más contenido por unidad. En consecuencia, su creciente participación impacta de manera significativa los resultados operativos de la industria automotriz.