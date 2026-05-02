La Cámara de Industria y Comercio Alemana (DIHK) indicó que la capacidad industrial en Alemania ha mostrado un declive y realizó una defensa respecto a la investigación en curso de la USTR sobre la Sección 301.

De acuerdo con la DIHK, la capacidad industrial en Alemania y Europa se ha reducido en muchos sectores en respuesta a la dinámica cambiante del mercado y la competencia global.

Capacidad industrial en Alemania

La utilización de la capacidad entre las empresas industriales europeas y alemanas se sitúa por debajo de la media, en tan solo 77% en enero de 2026.

Al mismo tiempo, la industria alemana lleva años reaccionando a las fluctuaciones de la demanda mundial y, por consiguiente, ha reducido su capacidad de producción: la producción industrial se encuentra ahora 18% por debajo de los niveles de 2018. Además, la inversión industrial en maquinaria y equipos es 17% inferior a los niveles de 2018.

Los comentarios de la DIHK se emitieron en respuesta a la investigación de la Sección 301 relativa al exceso de capacidad estructural y la producción en determinados sectores manufactureros.

Sección 301

Según la DIHK, las empresas alemanas no se benefician injustamente de ninguna de las siguientes medidas implementadas por Alemania y la Unión Europea, ya que ninguna jurisdicción

Subvenciones y mercado

Promover la producción o las exportaciones al margen de las fuerzas del mercado mediante subvenciones, ya que la ayuda estatal está presuntamente prohibida en virtud del artículo 107 del TFUE. Este sistema garantiza que cualquier apoyo público siga siendo específico, proporcionado y transparente, evitando mantener capacidad ociosa.

Salarios y normativa

Restringir los salarios mínimos nacionales, establecidos por la Directiva (UE) 2022/2041, que refuerza la negociación colectiva y el poder adquisitivo. En Alemania, la Ley MiLoG y su comisión tripartita protegen la adecuación salarial para todas las empresas que operan en la Unión Europea.

Competencia de empresas

Basarse en actividades no comerciales de empresas estatales, ya que las normas de la Unión Europea se aplican por igual a entidades públicas y privadas. El artículo 106 del TFUE exige que los Estados miembros no mantengan medidas contrarias a la libre competencia respecto a empresas con derechos especiales.

Acceso al mercado

Mantener barreras de acceso al mercado sostenidas. El régimen arancelario de la Unión Europea es bajo y predecible, con un promedio de 5%. Eurostat señala que 72% de las importaciones entraron con arancel cero en 2023, evidenciando una apertura de la que se benefician todas las empresas.

Estándares de protección

Reducir los estándares en materia laboral, ambiental o social para reducir costos. El marco de la Unión Europea establece niveles de exigencia elevados para sus empresas, por lo que su estructura no puede caracterizarse como una reducción de costos mediante protecciones laxas.

Sistema de crédito

Proporcionar préstamos subvencionados o participar en la represión financiera, dado que la Unión Europea protege los mercados de capitales abiertos. Los Tratados Europeos prohíben la financiación monetaria y el favoritismo financiero, sustentando un sistema de crédito basado en el mercado.

Prácticas cambiarias

Manipular las prácticas cambiarias, ya que el euro es una moneda de libre flotación. El BCE es independiente en virtud del artículo 130 del TFUE y no fija como objetivo el tipo de cambio, garantizando neutralidad en el mercado de divisas.