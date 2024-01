Send an email

Indústria transformadora do Canadá: subsectores

A indústria transformadora do Canadá foi a maior indústria produtora de bens do país em termos de PIB (a preços de base) em 2022.

De acordo com o governo canadiano, a produção real aumentou 3,1% em 2018, 0,0% em 2019 e caiu 8,5% em 2020.

Depois, a produção recuperou em 2021 e 2022, crescendo 5,9% e 3,7%, respetivamente.

O crescimento da produção da indústria transformadora de 2018 a 2022 foi mais elevado na indústria transformadora diversa (mais 23,5 por cento), na fabricação de computadores e produtos eletrónicos (mais 20,3 por cento) e na fabricação de bebidas e produtos de tabaco (mais 19,3 por cento).

Indústria transformadora

As perdas foram maiores nas actividades de impressão e actividades de apoio conexas (menos 28,4%) e na produção de equipamento de transporte (menos 17,1%).

O crescimento anual da produção industrial caiu 0,9%, 0,5% e 1,0% no 1.º trimestre, 2.º trimestre e 3.º trimestre de 2023, respetivamente.

Por outro lado, a percentagem das indústrias produtoras de serviços no PIB real a preços de base cresceu entre 2012 (72,0%) e 2022 (73,2%).

A indústria de crescimento mais rápido no sector dos serviços foi a das finanças, seguros e imobiliário, que cresceu a uma taxa de crescimento anual média de 2,9% entre 2012 e 2022, em comparação com uma taxa de crescimento anual média de 2,1% para o sector dos serviços em geral.

Enquanto o sector da produção de bens representou 26,8% do PIB real a preços de base em 2022, contra 28,0% em 2012, o maior declínio foi no sector da indústria transformadora, cuja percentagem caiu de 11,0% em 2012 para 9,9% em 2022.

Economia

O PIB real a preços de mercado cresceu 3,8% em 2022, dando continuidade à recuperação pós-Covid-19 registada em 2021 (+5,3%).

Depois de a economia canadiana ter contraído 5,0% em 2020, crescido 1,9% em 2019 e 2,7% em 2018, o crescimento do PIB abrandou em 2023, registando um crescimento homólogo de 1,8% no primeiro trimestre de 2023, seguido de aumentos de 1,2% e 0,5% no segundo e terceiro trimestres de 2023, respetivamente.