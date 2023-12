Indústria dos brinquedos: concentração e dependência

Nos últimos anos, a indústria dos brinquedos registou uma consolidação substancial tanto entre as empresas de brinquedos como entre os retalhistas de brinquedos, afirma a SRM Entertainment, Inc.

As duas maiores empresas de brinquedos dos EUA, a Mattel e a Hasbro, detêm coletivamente uma quota dominante do mercado nacional de brinquedos não vídeo.

Além disso, centenas de empresas mais pequenas competem na conceção e desenvolvimento de novos brinquedos, na aquisição de licenças de personagens e produtos e na melhoria e expansão de produtos e linhas de produtos anteriormente introduzidos.

Consequentemente, a SRM Entertainment considera que a consolidação em curso das empresas de brinquedos lhe proporciona maiores oportunidades de crescimento, devido ao desejo dos retalhistas de não estarem completamente dependentes de um pequeno número de empresas de brinquedos dominantes.

Além disso, a concentração de retalhistas permite a esta empresa expedir produtos, gerir as relações com as contas e acompanhar as informações dos pontos de venda de forma mais eficaz e eficiente.

A SRM Entertainment é uma empresa de confiança que concebe e desenvolve brinquedos e lembranças, vendendo nos maiores parques temáticos e locais de entretenimento do mundo.

Indústria dos brinquedos

A Fortune Business Insights estima que as vendas anuais do mercado global de brinquedos atinjam 230,6 mil milhões de dólares em 2028, contra 106 mil milhões de dólares em vendas do mercado global de brinquedos em 2020.

O negócio da SRM Entertainment baseia-se no princípio de que quase toda a gente é fã de alguma coisa e a evolução da cultura pop está a criar maiores oportunidades de fidelização dos fãs.

Que mais diz a empresa a este respeito? A empresa acredita que os produtos extravagantes, divertidos e únicos permitem que os fãs expressem a sua afinidade com a sua «coisa» favorita, quer se trate de um filme, de um programa de televisão, de uma celebridade favorita ou de um restaurante favorito.

A empresa infunde os seus designs distintos e sensibilidade estética numa grande variedade de categorias de produtos, incluindo estatuetas, peluche, acessórios, vestuário e artigos para o lar.

Com o seu estilo único, experiência em cultura pop, ampla distribuição de produtos e preços altamente acessíveis, a SRM Entertainment desenvolveu um público apaixonado pelos seus produtos, o que tem sustentado o crescimento da empresa.