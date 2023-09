INA: A greve do UAW em 38 centros de distribuição de peças não afectará

A Indústria Nacional de Autopeças (INA) anunciou na sexta-feira que a greve dos trabalhadores da United Auto Workers (UAW) em 38 centros de distribuição de peças nos Estados Unidos não afectará os seus membros.

O UAW anunciou a extensão da greve a 38 centros de distribuição de peças da General Motors e da Stellantis em 20 estados americanos.

Isto vem juntar-se à paragem de trabalho existente nas fábricas de montagem de veículos da Ford (Wayne, Michigan), Stellantis (Toledo, Ohio) e General Motors (Wentzville, Missouri).

Do ponto de vista do INA, esta nova determinação do sindicato terá um efeito marginal no México a curto prazo, uma vez que as exportações de peças automóveis para os Estados Unidos se centram principalmente na indústria de terminais automóveis e não no mercado de pós-venda.

Por conseguinte, esta atualização não altera a estimativa do INA relativamente ao efeito da greve, pelo que a produção nacional de peças automóveis poderá apresentar uma diminuição adicional de aproximadamente 76 milhões de dólares durante a próxima semana, o que ainda representa uma percentagem mínima das exportações mexicanas de peças automóveis para os Estados Unidos.

INA

Por último, o INA assinalou que, a 19 de setembro, o sindicato canadiano Unifor, que representa cerca de 18.000 trabalhadores canadianos do sector automóvel, concluiu com êxito as negociações contratuais com os três fabricantes de automóveis atualmente envolvidos em negociações com o sindicato UAW nos Estados Unidos, o que contribuirá para reforçar a estabilidade laboral e a produtividade na indústria automóvel norte-americana.

O INA continuará a acompanhar de perto esta questão e fornecerá mais informações à medida que os acontecimentos se forem desenrolando.