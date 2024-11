Importations mondiales d’aliments pour chiens et chats: expansion

Les importations mondiales d’aliments pour chiens et chats ont continué à augmenter au cours des quatre dernières années.

À l’échelle mondiale, les facteurs de concurrence dans l’industrie des aliments pour animaux de compagnie sont divers. Ils comprennent la qualité des produits et les ingrédients utilisés. En outre, la notoriété et la fidélité à la marque jouent un rôle clé, tandis qu’il est important d’offrir une grande variété de produits.

Aliments pour chiens et chats

L’emballage et la conception du produit influencent la perception du consommateur. D’autre part, la réputation de la marque a un impact significatif. Le prix, la publicité et les promotions sont des éléments essentiels pour faire face à la concurrence. Enfin, les allégations nutritionnelles ajoutent de la valeur et attirent les acheteurs intéressés par la santé de leurs animaux de compagnie.

Voici l’évolution des achats mondiaux à l’étranger d’aliments pour chiens et chats, en millions de dollars, selon les données de l’Organisation mondiale du commerce (OMC):

2019 : 14,925.

2020 : 17,549.

2021 : 20,021.

2022 : 23,166.

2023: 24,739.

Animaux de compagnie

Selon Freshpet, les dépenses en aliments pour animaux de compagnie vont continuer à augmenter en Amérique du Nord. Cette augmentation suivra un rythme similaire à celui des années précédentes. En outre, le marché des aliments pour animaux de compagnie s’est avéré résistant. Même en période de ralentissement économique, les consommateurs accordent la priorité au bien-être de leurs animaux de compagnie.

Freshpet se concentre principalement sur le marché américain des aliments pour chiens et chats. Les États-Unis comptent environ 86,9 millions de foyers possédant des animaux de compagnie. Cela équivaut à 66% de tous les ménages du pays. Selon l’American Pet Products Association, plus de 111,6 millions de chiens et de chats vivent dans ces foyers.

Par ailleurs, une étude menée par Packaged Facts révèle un fait intéressant. Entre 92 et 96% des propriétaires d’animaux de compagnie aux États-Unis considèrent leur animal comme un membre de la famille.

Freshpet doit faire face à une forte concurrence dans le secteur. Parmi les principales entreprises, citons Nestlé Purina Pet Care, J.M. Smucker Company, Hill’s Pet Nutrition, Mars Pet Care, General Mills Pet et Post Consumer Brands. En outre, elle est en concurrence avec des marques de niche régionales opérant sur des marchés spécifiques. Elle doit également faire face à la croissance de nouvelles marques de produits surgelés vendues directement aux consommateurs.