Importations d’essence au Mexique: autosuffisance énergétique

Les importations d’essence au Mexique ont totalisé 16,775 milliards de dollars en 2023, soit une baisse de 28% par rapport à 2022.

Dans le cadre de ces échanges, le Ministère mexicain de l’énergie a ouvert la raffinerie Olmeca à Dos Bocas, Tabasco, pour des essais le 1er juillet 2022, et le site devrait traiter 340 000 barils par jour de pétrole brut et produire 170,000 barils par jour d’essence et 120,000 barils par jour de diesel à faible teneur en soufre.

Le Mexique importe une grande partie de ses besoins en essence, bien qu’il soit un pays producteur de pétrole.

Avec des hauts et des bas, les importations d’essence au Mexique ont atteint les valeurs suivantes: en 2019 et 2020, elles étaient de 17,101 milliards et 10,263 milliards, et en 2021 et 2022, elles étaient de 15,148 milliards et 23,303 milliards, respectivement, selon les données de la Banque du Mexique.

Importations d’essence

En 2017, le contrôle des prix de l’essence et du diesel a été libéralisé au Mexique pour permettre aux prix d’être déterminés selon les forces du marché.

Pour atténuer la variation des prix de référence des carburants et du taux de change, le ministère des finances et du crédit public a mis en œuvre un programme de relance hebdomadaire pour les importateurs et les distributeurs d’essence, de diesel et de carburants non fossiles (qui avait été initialement promulgué en 2015 en réponse aux changements sur le marché pétrolier).

Ce programme a été renouvelé par décret présidentiel à plusieurs reprises depuis sa promulgation, la dernière fois le 30 décembre 2020, date à laquelle il a été prolongé jusqu’en 2024.

Les mêmes décrets présidentiels ont également inclus une mesure de stimulation connexe pour les détenteurs de permis de stations-service qui ont été autorisés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) à vendre des carburants au public à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Cette incitation à la frontière nord a permis une harmonisation partielle des prix du pétrole dans cette région avec ceux des villes américaines voisines.

En général, les pays mettent souvent en œuvre des stratégies visant à renforcer leur capacité à produire des carburants, tels que l’essence, afin d’assurer leur autosuffisance énergétique et de réduire leur dépendance à l’égard des importations.