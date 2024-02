Importations de voitures en Allemagne: les 10 premiers fournisseurs

Les importations de voitures en Allemagne ont totalisé 78,053 milliards de dollars en 2023, avec les États-Unis et la République tchèque comme principales sources.

Ces achats ont enregistré une croissance de 13,9% par rapport à 2022, selon les données de l’Office fédéral des statistiques de l’Allemagne.

L’Allemagne abrite certains des constructeurs automobiles les plus connus au monde, notamment Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi et Porsche.

Après avoir chuté de 72,162 milliards de dollars en 2019 à 66,427 milliards de dollars en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, les importations d’automobiles en Allemagne sont remontées à 67,502 milliards de dollars en 2021, puis à 68,522 milliards de dollars en 2022.

Outre les marques allemandes, d’autres entreprises internationales sont très présentes sur le marché allemand, comme Ford, Opel (qui fait partie du groupe PSA) et Toyota.

Les cinq principaux fournisseurs externes de voitures sur le marché allemand en 2023 étaient: les États-Unis (8,835 milliards d’USD), la République tchèque (7,949 milliards d’USD), l’Espagne (7,939 milliards d’USD), la Slovaquie (6,785 milliards d’USD) et le Mexique (4,792 milliards d’USD).

D’une année sur l’autre, les résultats ci-dessus ont connu les taux de croissance suivants: États-Unis (8,7%), République tchèque (16%), Espagne (0,1%), Slovaquie (6,7%) et Mexique (24,8%).

Importations de voitures

L’Allemagne est également le siège d’une solide industrie de sous-traitance automobile qui fournit des composants et des technologies aux constructeurs. Elle adopte des réglementations plus strictes en termes d’émissions et s’efforce de parvenir à une mobilité plus durable.

Les autres origines notables des importations automobiles sur le marché allemand sont: le Royaume-Uni (4 655 millions de dollars, +26,9%), la Chine (4 251 millions de dollars, +172%), l’Afrique du Sud (4 009 millions de dollars, +41,5%), l’Italie (3 882 millions de dollars, +24,1%) et la France (3 532 millions de dollars, -17,9%).

Les véhicules électriques et hybrides suscitent un intérêt croissant et les constructeurs allemands investissent massivement dans le développement de cette technologie.

Depuis 2020, l’économie mondiale et l’industrie automobile ont été influencées directement et indirectement par des événements macroéconomiques entraînant des conditions défavorables, notamment des pénuries de puces à semi-conducteurs et d’autres composants, des niveaux élevés d’inflation des matières premières et de la main-d’œuvre, des taux d’intérêt plus élevés et des pénuries de main-d’œuvre et d’énergie sur certains marchés.