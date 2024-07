Importations de voitures au Mexique: données et technologie

Les importations de voitures au Mexique ont connu une croissance à deux chiffres au cours des trois dernières années, selon les données du Ministère de l’économie.À l’échelle mondiale, le Mexique se classait au douzième rang des plus grands importateurs de voitures en 2023.Sa part dans le total des importations mondiales de voitures est passée de 1% en 2020 à 1,8% en 2023.

Importations de voitures au Mexique

Voici l’évolution des achats étrangers de voitures sur le marché mexicain, en millions de dollars:

2020: 6 233 (-37% en glissement annuel).

2021: 7 556 (+21 %).

2022: 11 012 (+46 %).

2023: 17 674 (+61 %).

Le Mexique est un grand marché pour les véhicules légers, les pièces automobiles et les camions. Il a également besoin de fournitures et de technologies de pays tels que les États-Unis, l’Allemagne et la Chine pour les véhicules électriques. L’industrie automobile est très importante au Mexique. Elle représente 3,6 % du produit intérieur brut (PIB) du pays et 18% du PIB manufacturier. Elle emploie également plus d’un million de personnes dans tout le pays.

Technologie

Selon Solera Corp., l’industrie automobile a plus de 150 ans et reste vaste et complexe. Les assureurs, les ateliers de réparation, les fabricants, les fournisseurs de pièces détachées, les concessionnaires et les opérateurs de flottes sont confrontés à des défis majeurs. Ces défis font qu’il est difficile de fonctionner de manière efficace et rentable.Dans le passé, ces entreprises utilisaient de nombreuses solutions différentes, développées par elles-mêmes ou par divers fournisseurs. Gérer ces systèmes compliqués et travailler en même temps peut affecter la rentabilité et l’expérience de l’utilisateur final.Avec la complexité et la numérisation accrues des véhicules, le coût des réparations continue d’augmenter et les ateliers manquent toujours de techniciens qualifiés. Les parties prenantes recherchent des solutions de bout en bout plus simples, plus ciblées et plus intégrées.

Fabrication

À mesure que la technologie automobile progresse, le Mexique recherche des solutions qui incluent le big data, les technologies sans fil, les cartes électroniques, l’analyse des données, l’électrification et l’innovation.Selon le ministère américain du commerce, les exportateurs qui soutiennent leur conception, leur ingénierie, leur recherche et leur développement par la qualité, les certifications, des prix compétitifs, la rapidité et une solide chaîne de sous-traitance, la gestion de projet, la flexibilité et l’adaptabilité sont mieux placés pour servir les clients du marché automobile et d’autres secteurs de la fabrication de pointe.La principale concurrence pour les pièces d’équipement d’origine américaines sur le marché mexicain provient des fabricants nationaux, ainsi que de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud, de l’Allemagne et du Canada, entre autres pays.