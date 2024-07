Les importations de biens d’équipement au Mexique en provenance de Chine représentaient 61,66% du total des importations mexicaines de marchandises en 2021, selon les données les plus récentes disponibles dans les statistiques de la Banque mondiale.Cette part a augmenté au cours des dernières décennies, alors qu’elle n’était que de 17% en 1994.Que sont les biens d’équipement? Il s’agit d’actifs utilisés pour la production de biens ou de services sur une longue période.

Importations de biens d’équipement

Ces actifs ne sont pas entièrement consommés dans le processus de production, mais sont utilisés de manière répétée pour générer une valeur économique au fil du temps. En voici quelques exemples:

Machines de production.

Installations industrielles.

Espaces de bureaux.

Logiciels.

Équipements industriels.

Entrepôts.

Matériel informatique.

Outils spécialisés.

Véhicules de transport utilisés pour la production ou la distribution de biens.

Systèmes d’information.

Sur le total des importations de produits au Mexique en 2021, 22% étaient des biens de consommation et les 12% restants des biens intermédiaires. En 1994, ces proportions étaient respectivement de 62% et 21%.

Commerce

En 2023, le Mexique a importé pour 114,188 milliards de dollars de biens en provenance de Chine, soit une baisse de 4% en glissement annuel.À l’inverse, les exportations mexicaines de biens vers le marché chinois se sont élevées à 9,151 milliards de dollars, soit une baisse de 15%.Alors que la Chine était la troisième destination des exportations mexicaines en 2023, après les États-Unis et le Canada, elle se classait au deuxième rang des fournisseurs étrangers de biens au Mexique, dépassée seulement par les États-Unis.Compte tenu de la concurrence croissante de l’Amérique latine et du ralentissement attendu de la demande d’importations chinoises en raison d’une croissance économique plus faible et d’un déclin de la population, l’expansion des échanges vers le Canada et le Mexique pourrait représenter la meilleure opportunité. Cela aura également une incidence sur la gamme de produits exportés, car près de la moitié des importations agricoles de la Chine en provenance des États-Unis sont constituées de soja, alors que la gamme d’importations du Canada et du Mexique est plus diversifiée. En conséquence, les exportations de soja devraient diminuer de 4% au cours des dix prochaines années et, d’ici 2033, la part du soja dans les exportations agricoles totales des États-Unis pourrait être réduite.