Importations agricoles aux États-Unis: part du Mexique

La part du Mexique dans les importations agricoles aux États-Unis a été de 36% de janvier à septembre 2024, selon les données du ministère du Commerce.

Le Mexique s’est classé premier pour cet indicateur, avec des expéditions de 12,798 millions de dollars sur le marché américain.

Avec une production diversifiée due à la variété de ses climats et de ses sols et à l’utilisation de la technologie, le Mexique exporte principalement des tomates rouges, des avocats, des piments, des citrons, des concombres, des mangues, des oignons, des bananes, des fraises, des baies et des pastèques.

Au cours des trois premiers trimestres de 2024, les États-Unis ont importé pour 35,568 milliards de dollars de produits agricoles du monde entier.

Importations agricoles aux États-Unis

L’industrie américaine des fruits et légumes est très diversifiée. Elle comprend des produits frais, congelés et séchés, chacun ayant des demandes et des offres spécifiques. En outre, son réseau de commercialisation est complexe et varié. Cependant, le manque de données actualisées rend difficile l’analyse des prix et des défis du secteur.

En 2022, les producteurs agricoles ont contribué à hauteur de 62,4 milliards de dollars US à la production au niveau de l’exploitation. D’autre part, la chaîne de valeur, qui comprend les transformateurs, les détaillants et les exportateurs, a généré des ventes à la consommation comprises entre 160 et 190 milliards de dollars par an.

Les importations agricoles aux États-Unis de janvier à septembre 2024, en millions de dollars et par principaux fournisseurs, sont présentées ci-dessous :

Mexique : 12 798 (-0,9 pour cent en glissement annuel).

Canada : 3 825 (-9,8 pour cent).

Colombie : 2 405 (+7,3 pour cent).

Pérou : 1 877 (+12,7 pour cent).

Chili : 1 850 (+19,3 pour cent).

Monde: 35 568 (+1,9 pour cent).

Alimentation

Le Mexique est le premier exportateur de produits horticoles vers les États-Unis. En 2023, il fournira 63% des légumes importés et 47% des fruits et noix importés. En outre, la loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire (FSMA) est le cadre réglementaire de base qui permet au secteur mexicain de respecter des normes élevées en matière de sécurité alimentaire. Grâce à cela, le Mexique conserve son accès au marché américain, qui est crucial pour ses exportations.

Entre 2000 et 2023, les importations américaines de produits horticoles en provenance du Mexique ont augmenté de manière significative. Elles sont passées de 3,9 milliards à 19,7 milliards de dollars, soit un taux annuel de 7,3%. Au cours de cette période, les États-Unis ont reçu, en moyenne, 91% des exportations horticoles mexicaines.